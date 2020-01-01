Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Разведение курицы на яйцо и мясо на территории в 1 га
1. Разведение кур как бизнес
Куриные яйца и мясо всегда были популярными продуктами в России. Спрос и потребление этих товаров растет с каждым годом. На жителя России в год приходятся 309 яиц, и этот показатель увеличивается. В 2021 г. производство куриного мяса в стране выросло на 1,2% до 6,7 млн т. Конечно, рынок мяса и яиц высококонкурентный, однако потребительский спрос не закрыт полностью — тем более, что люди все чаще ищут экологически чистый продукт. Насколько прибыльный бизнес на курах? Ниже подробно описано, как открыть небольшую ферму, приведём примерные расчеты окупаемости и рентабельности.
2. Обзор пород кур для домашнего развития
Сначала нужно выбрать направление бизнеса — то есть определить, для чего будут разводиться птицы, для яиц или мяса. Исходя из этого, выбираем породу: разница между бройлерами и курами-несушками существенна. Если вы рассчитываете продавать мясо, нужны усидчивые птицы с большим и мягким животом. Специально выведенные бройлеры при регулярном питании способны за 3-4 месяца набрать нужный вес. Для высиживания яиц нужны, наоборот, активные куры. Необходимо оборудовать специальные зоны для выгула, провести свет и обеспечить другие условия для получения яиц подходящего размера и качества. Принято покупать суточных птенцов (и заниматься их выращиванием) либо молодок 2-3 месяцев от роду. Взрослых птиц лучше не приобретать.
2.1. Яичные породы
Для получения яиц важно купить хороших несушек и петуха (1 самец на 10 самок). В год птица должна нести не менее 280-300 яиц. Популярные породы:
- Привыкают к различному климату
- Высокие показатели яйценоскости (до 280 яиц от каждой)
- Стремительный набор массы
- Подросший самец имеет вес около 2,3 килограмма
- Самка весит около 1,9 килограммов.
Преимущества
- Стабильный спрос
- Целевое использование участка
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 500 000 руб.
- Прибыльность
- 8 900 000 руб./год/га
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