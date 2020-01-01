Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Стрелковый клуб

Цель проекта: организация досуга и мероприятий и получение прибыли

Стрельба из лука — это не только спорт, где требуется крепкие руки и плечи, это философия, ведь стрелку нужно сохранять спокойствие. При этом стрельба из лука доступна всем — от молодых мальчишек, бойких девчонок, до взрослых мужчин и женщин.

Основная цель стрелкового клуба — это прокат инвентаря и помощь новичкам в освоении техники стрельбы. Купить лук или арбалет можно в магазинах, а вот найти место, где пострелять из лука или арбалета вблизи своего дома, не так уж и просто.

В стрелковом клубе должно быть три зоны, которые будут отличаться длиной дорожки. На коротких дорожках длиной в шесть метров новичок сможет отработать стойку, научиться правильно держать и растягивать лук. Научиться стрелять точно позволят упражнения на полноценных двенадцатиметровых дорожках, именно там можно будет понять траекторию полета стрелы, научиться делать поправки в прицеливании. В качестве целей пригодятся как спортивные мишени стандарта FITA, так и 3D мишени животных и птиц.

Организовать клуб можно на открытом воздухе или в полузакрытом помещении. Вложения в покупку оборудования, мишеней доступны, а окупаемость зависит от того, как услуги площадки будут продвигаться.

Преимущества