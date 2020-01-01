Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Строительство беседки
Беседки могут быть нескольких видов: открытые, полузакрытые и закрытые. Каждый вид помещения подходит для организации разного вида мероприятий: встреч собственников, организации детских праздников и мероприятий.
Все виды беседок могут использовать как жители поселка, так и гости территории. Окупаемость беседки будет зависеть от арендных платежей.
Преимущества
- Круглогодичный бизнес
- Получение прибыли за счет организации мероприятий
- Организация качественного досуга
- Срок окупаемости
- 36 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 000 000 руб.
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