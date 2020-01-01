Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Кросс-кантри

Кросс-кантри – одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке (горном велосипеде): гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Трассы для любителей — это лесные дороги с разнообразным рельефом. Трассы для состязаний оборудуются профессионально, с учетом требований профессиональной ассоциации. А для езды по этим трассам требуется особый велосипед, обладающий необходимыми характеристиками. Кроме того, для занятий этим видом спорта нужна хорошая физическая подготовка, выносливость и быстрота реакции.

Проложить трассы для кросс-кантри невдалеке от вашего поселка реально. А для любителей состязаний можно организовать прокат велосипедов и горных велосипедов.

Преимущества