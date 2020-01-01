Готовые бизнес-планы для вашего участка
Глэмпинг
Есть категория людей, которые обожают природу, но не готовы расстаться с городским комфортом. И не надо! Именно для таких был придуман новый туристический формат – отдых на природе, совмещенный с благами цивилизации. Никакого аскетичного быта – рядом мягкая кровать, теплый душ, вай-фай. А прямо за дверью – природа: зелень, свежий воздух, пение птиц, рассветы и закаты. У нового тренда есть свое название – глэмпинг.
На своем участке или на территории поселка можно организовать глемпинг. Для его стабильной работы должна быть огорожена территория, должен быть доступ к электросетям и wi-fi, водоснабжение. Палатки и мини-домики для глэмпинга отличаются повышенным уровнем комфорта.
Доход от глэмпинга можно получать от сдачи палаток в аренду, организации летних детских смен или тематических фестивалей.
Преимущества
- Высокая прибыль
- Растущий рынок сбыта
- Поэтапные затраты на создание
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 000 000 руб.
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.