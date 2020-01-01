Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Развитие и перепродажа участка

Описание:

Вы можете заработать на перепродаже своего участка, как это делает большинство девелоперов на рынке недвижимости.

Для того, чтобы стоимость вашего участка возросла, необходимо его развивать. Чтобы получить максимальную выгоду от вложений в развитие участка, вы должны реализовать те виды работ по участку, которые принесут ему высокую добавленную стоимость и ликвидность.

Не обязательно быть профессиональным девелопером, чтобы повысить рыночную стоимость вашего участка – достаточно следовать предложенным инструкциям.

Целевые показатели:

Прибыль: 1 000 000 руб. с участка

Объем инвестиций: до 350 000 руб.

доходность: до 470% от инвестиций

Преимущества