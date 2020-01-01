Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Выращивание голубики

Плюсы выращивания голубики:

Получение продукта с витаминами и лечебными свойствами;

Не требуются глубокие профессиональные знания;

Длительный период плодоношения.

Голубика - ягода, обладающая уникальными лечебными свойствами. Отличается большим процентным содержанием витамина С, служит вспомогательным средством для очистки организма от радионуклидов и тяжелых металлов. Свойства голубики известны с давних времен, раньше она широко применялась для лечения и профилактики болезней пищеварительной системы .

До недавнего времени сдерживающими факторами развития данного вида заработка для села был дефицит посадочного материала (саженцев) и отсутствие практической информации о выращивании голубики.

Но сейчас ситуация изменилась и мы можем без особых трудностей организовать свой домашний бизнес на голубике. Период плодоношения ягоды составляет примерно 25 лет.

Преимущества