Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Мини-пекарня

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Мини-пекарня

Свежий хлеб – не только продукт первой необходимости, но и прекрасная идея для бизнеса. Учитывая тенденцию к здоровому образу жизни, многие чаще выбирают дорогой свежий хлеб из небольших пекарен, а не заводские батоны.

Концепция частной пекарни предусматривает создание производства хлебобулочных изделий в Тверской области и Центральной России. Пекарня рассчитана на производство 120 тонн продукции в месяц. Площадь земли, необходимая для реализации проекта – от 0,5 до 1 гектара, площадь помещений – от 97 м².

Преимущества бизнес-плана

  • Быстрая реализация продукции и постоянный спрос на нее.
  • Затраты, которые можно делать постепенно
  • Высокий уровень доходности проекта

Преимущества

  • Короткие сроки
  • Высокая прибыль
Срок окупаемости
13 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 020 600 руб.

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