5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома

Опубликовано: 31.03.2023

Все больше горожан стремятся перебраться из квартир в частные дома. Жилье, сделанное для себя и под себя – основное преимущество этого решения. Индивидуальное жилое строительство предполагает приобретение земельного участка, подходящего для этой цели. На этапе покупки земли будущие застройщики совершают ошибки, которые могут быть критичными. Разберем типичные случаи, чтобы избежать досадных недоразумений.

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Пренебрежение формальностями

Если в недалеком прошлом половина покупателей земли могли позволить себе риск приобретения земли «без документов», то сейчас мало убедиться в том, что все бумаги имеются у продавца на руках. Более того, использовать земельный участок как вздумается уже не получится, так как каждый надел имеет свое определенное предназначение. Это говорит о том, что правила игры на рынке земли четко определены и законодательство строго регулирует эти вопросы.

Покупка земли в природоохранной зоне – частая ошибка, которую совершают незадачливые покупатели, забывшие поинтересоваться деталями сделки. На таком участке строительство дома может быть запрещено или разрешено с определенными ограничениями. Информацию об интересующем наделе можно найти в открытых источниках, если лень обратиться с этим вопросом в местную администрацию.

Приобретая землю, многие даже не задумываются, что она имеет строго определенное назначение. Нужно понимать, что для застройки подходят участки под индивидуальное жилое строительство, личное подсобное хозяйство и под садоводство.

Забыть о коммуникациях

Нередко покупатели земли, увидев привлекательную цену за сотку, забывают о таких «деталях», как электричество, вода и канализация. Когда дело доходит до подключения инженерных коммуникаций, оказывается, что придется еще заплатить в несколько раз больше стоимости участка. Причем это в лучшем случае, в худшем – отсутствует возможность получения благ цивилизации на участках «без подряда».

Риэлторы могут утверждать, что газовая магистраль находится в нескольких метрах от границы участка. Однако этот факт не говорит о том, что имеется возможность подключения к ней.

Переходить к заключительной фазе сделки по земле нужно только после того, как имеется четкое представление, как будут проложены инженерные коммуникации, если в настоящее время они не подключены. В этом деле верить на слово никому нельзя – обязательно нужно документальное подтверждение.

Неопределенные границы земельного участка

Такие «выгодные» предложения, как земля без подряда или поселок, представляющий собой чистое поле, без определенных границ участков, лучше обходить стороной. Недопустимо совершать сделки с недвижимостью, если их очертания очень приблизительны или описываются так: «от дороги до того куста».

Земельный участок должен фактически и по документам находится там, где его показал продавец. Для проверки нужно воспользоваться возможностями сервиса Росреестра. Для этого достаточно знать кадастровый номер участка.

Почему на границах так заостряется внимание? Все очень просто – можно избежать массы неприятностей. Ведь никому не нужны бесконечные судебные разбирательства о границах участков с соседями. Бывает и того хуже – можно получить землю совсем не в том месте, где ее показывали.

Приобретение участка в неразмежеванном поселке – верх легкомыслия. В этом случае возникают две беды, причем одна хуже другой. Во-первых, неизвестно, где находятся границы земли. Во-вторых, такой недвижимостью можно распоряжаться только по соглашению всех владельцев общедолевой собственности.

Философское отношение к дорогам

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Всем известно, что дороги – это вечная проблема, поэтому на нее часто не обращают внимания. Если в каких-то случаях можно закрыть глаза на отсутствие подъездных путей, но только не при покупке земельного участка. Ситуация, когда в распутицу или зимой невозможно подъехать к дому, просто недопустима. Кроме этого, наличие дороги, которую некому обслуживать, – тоже не вариант. В такой ситуации есть риск оказаться в снежной блокаде, пока не придет помощь.

Не обращать внимание на окружение

Посмотреть только участок, но не поинтересоваться, что находится вокруг и с кем придется жить бок о бок – недальновидно. Соседство с нежелательными объектами или людьми может испортить жизнь, поэтому нужно проявить здоровое любопытство.

В идеальном случае знакомство с будущими соседями лучше организовать до приобретения участка. Это довольно сложно, поэтому будет проще навести о них справки. Если земля находится на территории товарищества или поселка, то сделать это будет несложно. Общение с соседями может принести пользу не только в плане человеческих взаимоотношений, но и для получения информации, которую не найдешь ни в одном документе.

Прогулка по окрестностям поможет выяснить, нет ли поблизости нежелательных объектов. Шум аэродрома будет постоянным раздражающим фактором, дымящий завод не способствует улучшению экологии, а кладбище – не самое приятное зрелище. Причиной проблем может стать даже пустующая поблизости земля, так как не исключено, что она в скором времени будет застроена. Вопрос: какие объекты будут на ней находиться? Если вырастут многоэтажки, то об идиллии на природе можно забыть еще до момента завершения строительства дома.

Пожалуйста, узнавайте максимум информации об участке, прежде чем подписывать документы купли-продажи.