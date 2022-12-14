6 видов господдержки фермеров: как получить и реализовать
Начинающие фермеры и владельцы сельскохозяйственных предприятий могут рассчитывать на поддержку государства для разработки и реализации различных проектов.
Малый бизнес, собственники КФХ, ЛПХ, а также самозанятые в АПК имеют право на помощь государства для развития своего дела на земле. Финансовые средства выделяет в большинстве случаев Минсельхоз РФ.
Какие предоставляются гранты и субсидии? Что за условия и требования предъявляются к участникам? Расскажем ниже в материале.
Как получить помощь от государства
Любые выплаты предполагают прохождение ряда этапов, грантовая поддержка не исключение. Поэтому небольшой чек-лист для аграриев:
- Выбрать грант из списка.
- Собрать пакет документов.
- Защитить и обосновать эффективность проекта.
- Ждать решение конкурсной комиссии.
- При положительном ответе начать реализацию бизнес-плана.
Любой фермер может претендовать на грант, если будет предоставлен готовый бизнес-план, где обязательно должна быть описана идея, инвестиционный план и ожидаемые результаты. Например, владелец КФХ или ЛПХ планирует приобрести новый трактор или современное оборудование на ферму, купить посадочный материал или земельный участок сельскохозяйственного назначения в целях расширения своего бизнеса. Под конкретную цель выбирается свой грант.
Далее потенциальный получатель господдержки изучает условия и требования по оформлению и содержанию проекта, перечень необходимых документов, а также возможность получения льготного кредита на реализацию проекта. Если такое предусмотрено правилами получения господдержки, владелец фермы обращается в банк или кредитное учреждение. После этого собирает весь пакет документов, передает их в региональное представительство Минсельхоза на рассмотрение конкурсной комиссии. При положительном решении денежные средства перечисляются на указанный счет юридического лица, ИП или самозанятого в АПК.
Главное условие получения госпомощи — это использование финансов по целевому назначению. Владелец фермы обязан предоставить отчет о выполнении цели бизнес-плана, чеки и иную документацию в доказательство целевого применения полученных средств. В случае неудачи или нецелевой растраты финансов, министерство вправе обратиться в суд для взыскания денег.
Важно! Агробизнесмены не должны иметь долгов в размере более десяти тысяч рублей по кредитам, налогам, штрафам и прочее.
Что касается сроков подачи документации, то для каждого вида гранта они отличаются в разных регионах. Фермеры могут участвовать в конкурсе каждый год. Более точная информация представлена на сайте центра «Мой бизнес».
Обычно заявки на получение гранта принимаются с января по июнь текущего года. Например, в Тверской области, документы на получение гранта «Агропрогресс» принимали с 04 марта по 04 апреля текущего года, а на «Агротуризм» — с 14.06.2022 по 15.07.2022 включительно.
Какие есть гранты
Все виды господдержки фермеров имеют свои особенности и нюансы.
1. Грант «Агростартап»
|
Размер гранта
|
до 5 млн ₽ — на разведение КРС для получения мяса и молока;
до 3 млн ₽ — другие направления агробизнеса.
|
Кому дают
|
КФХ, ИП, производящие с/х продукцию и зарегистрированные в сельской местности
граждане РФ, планирующие зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней после решения конкурсной комиссии.
|
Срок
|
1,5 года
|
Сколько
|
10% — собственные средства;
90% — средства гранта.
|
Цель
использования
|
покупка земельных участков, приобретение или строительство новых зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции;
покупка оборудования, техники и транспорта, с/х животных, кроме свиней и птицы, посадочного материала для садов.
Если владелец фермы получил менее 2 000 000 рублей, то должен нанять одного постоянного работника. От 2 000 000 рублей и больше — двух сотрудников.
Важно! На протяжении пяти лет сохранить места за работниками и выполнять все условия, прописанные в проекте.
Для получения гранта «Агростартап» необходимо предоставить следующий список документов:
- заявка;
- проект открытия или развития КФХ;
- выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРН;
- график затрат по форме, указанной приказом регионального Минсельхоза;
- выписка с банковского расчетного счета.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
2. Грант «Агропрогресс»
|
Размер гранта
|
до 30 млн ₽
|
Кому дают
|
с/х производители в категории «малое предприятие» и «микро предприятие» с опытом работы на рынке больше 2-х лет
|
Срок использования гранта
|
2 года
|
Сколько
|
5% — собственные средства
70% — кредитные средства
25% — средства гранта
|
Цель использования
|
покупка или строительство новых зданий для производства, хранения или переработки сельхозпродукции или на закупку оборудования, техники, транспорта, птицы и животных, кроме свиней
Кроме этого полученные деньги можно направить на погашение процентов по инвестиционному кредиту в течение полутора лет после получения господдержки. На ранее начатые проекты данный грант использовать запрещено.
Важно! Фермер должен работать в этой сфере минимум пять лет и выполнять все цели, поставленные в бизнес-плане.
Какие документы необходимо предоставить для получения гранта «Агропрогресс»:
- заявка;
- анкета участника;
- бизнес-план;
- выписка с расчетного счета в банке;
- справка об одобрении кредита или о наличие средств на счете (если заем уже выдан).
- Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
3. Грант «Агротуризм»
|
Размер гранта
|
до 10 млн ₽
|
Кому дают
|
малый или микробизнес (производители товаров), работающие в сельском хозяйстве
|
Срок использования гранта
|
1,5 года
|
Сколько инвестиций
|
до 3 млн ₽ — 10% — собственные средства
до 5 млн ₽ — 15% — собственные средства
до 8 млн ₽ — 20% — собственные средства
до 10 млн ₽ — 25% — собственные средства
|
Цель использования
|
покупка или строительство зданий для размещения туристов, их обустройство
Важно! Необходимо проработать в данной сфере минимум пять лет. ЛПХ не могут рассчитывать на получение данного гранта.
Для получения гранта «Агротуризм» необходимо предоставить следующий перечень документов:
- заявка;
- анкета участника;
- бизнес-план;
- выписка с расчетного счета в банке с указанием наличия необходимых средств для софинансирования.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
4. Грант на развитие семейной фермы
|
Размер гранта
|
до 30 млн ₽
|
Кому дают
|
КФХ, ИП, производящие с/х продукцию и работающие в сельской местности
|
Срок использования гранта
|
2 года
|
Сколько инвестиций
|
40% — собственные средства
|
Цель использования
|
покупка или строительство зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции или на оборудование, технику и транспорт, птицы, с/х животных, кроме свиней;
можно погасить до 20% льготного инвестиционного кредита и процентов по нему
В этом случае должны работать как минимум два члена семьи или индивидуальный предприниматель. В некоторых субъектах РФ требуется вступление в сельхозкооперативы. И если владелец фермы планирует разводить крупный рогатый скот (КРС), то допустимо разводить 400 голов коров и 500 голов коз и овец. Важно! Владелец фермы обязан сохранить новые рабочие места в течение пяти лет и выполнять цели своего бизнес-проекта.
Для получения этого гранта необходимо предоставить следующий перечень документов:
- заявка;
- бизнес-план;
- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- выписка из ЕГРН;
- данные об отсутствии задолженности по налогам, штрафов, пеней и пр.;
- письменное обязательство об обеспечении финансирования проекта;
- заверенная справка о членстве в сельхозкооперативе.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
5. Грант на развитие материально-технической базы
|
Размер гранта
|
до 70 млн ₽
|
Кому дают
|
с/х потребительские кооперативы, работающие в сельской местности больше 1 года
|
Срок использования гранта
|
2 года
|
Сколько инвестиций
|
40% — собственные средства
|
Цель использования
|
покупка или строительство зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции или на оборудование, технику и транспорт, птицы, с/х животных, кроме свиней;
можно погасить до 20% льготного инвестиционного кредита и процентов по нему
Важно! Необходимо нанять постоянного работника в штат на каждые 3 000 000 рублей гранта. Любые сделки (продажа, обмен, сдача в аренду) с приобретенными за счет господдержки активами запрещаются в течение пяти лет. Кроме этого на данный период владелец бизнеса обязан сохранить рабочие места.
Для получения гранта на развитие материально-технической базы необходимо предоставить следующий перечень документов:
- заявка на участие;
- бизнес-план;
- выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРН;
- выписка из реестра членов кооператива о его составе;
- копия устава и решения общего собрания об утверждении бизнес-плана и согласии выполнения условий господдержки;
- копии документов, подтверждающие полномочия руководителя кооператива.
- Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.
Субсидии для самозанятых в АПК
|
Размер гранта
|
зависит от региона
|
Кому дают
|
владельцы ЛПХ, зарегистрированные как самозанятые
|
Цель использования
|
возмещение части затрат на производство овощей, картофеля, молока, мяса, покупку с/х животных
Субсидию можно получить, если обратиться в местные органы власти. В некоторых субъектах РФ доступна подача заявки через портал «Госуслуги».
Для получения субсидии необходимо предоставить следующий перечень документов:
- справка о постановке на учет (зарегистрироваться как самозанятый можно через приложение «Мой налог», «Госуслуги», сайт налоговой или через банк);
- выписка из похозяйственной книги о производственной деятельности минимум за год;
- чеки, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, подтверждающие расходы владельца ЛПХ.
Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства Минсельхоза.
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