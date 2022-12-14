6 видов господдержки фермеров: как получить и реализовать

Опубликовано: 14.12.2022

Начинающие фермеры и владельцы сельскохозяйственных предприятий могут рассчитывать на поддержку государства для разработки и реализации различных проектов.

Малый бизнес, собственники КФХ, ЛПХ, а также самозанятые в АПК имеют право на помощь государства для развития своего дела на земле. Финансовые средства выделяет в большинстве случаев Минсельхоз РФ.

Какие предоставляются гранты и субсидии? Что за условия и требования предъявляются к участникам? Расскажем ниже в материале.

Как получить помощь от государства

Любые выплаты предполагают прохождение ряда этапов, грантовая поддержка не исключение. Поэтому небольшой чек-лист для аграриев:

Выбрать грант из списка. Собрать пакет документов. Защитить и обосновать эффективность проекта. Ждать решение конкурсной комиссии. При положительном ответе начать реализацию бизнес-плана.

Любой фермер может претендовать на грант, если будет предоставлен готовый бизнес-план, где обязательно должна быть описана идея, инвестиционный план и ожидаемые результаты. Например, владелец КФХ или ЛПХ планирует приобрести новый трактор или современное оборудование на ферму, купить посадочный материал или земельный участок сельскохозяйственного назначения в целях расширения своего бизнеса. Под конкретную цель выбирается свой грант.

Далее потенциальный получатель господдержки изучает условия и требования по оформлению и содержанию проекта, перечень необходимых документов, а также возможность получения льготного кредита на реализацию проекта. Если такое предусмотрено правилами получения господдержки, владелец фермы обращается в банк или кредитное учреждение. После этого собирает весь пакет документов, передает их в региональное представительство Минсельхоза на рассмотрение конкурсной комиссии. При положительном решении денежные средства перечисляются на указанный счет юридического лица, ИП или самозанятого в АПК.

Главное условие получения госпомощи — это использование финансов по целевому назначению. Владелец фермы обязан предоставить отчет о выполнении цели бизнес-плана, чеки и иную документацию в доказательство целевого применения полученных средств. В случае неудачи или нецелевой растраты финансов, министерство вправе обратиться в суд для взыскания денег.

Важно! Агробизнесмены не должны иметь долгов в размере более десяти тысяч рублей по кредитам, налогам, штрафам и прочее.

Что касается сроков подачи документации, то для каждого вида гранта они отличаются в разных регионах. Фермеры могут участвовать в конкурсе каждый год. Более точная информация представлена на сайте центра «Мой бизнес».

Обычно заявки на получение гранта принимаются с января по июнь текущего года. Например, в Тверской области, документы на получение гранта «Агропрогресс» принимали с 04 марта по 04 апреля текущего года, а на «Агротуризм» — с 14.06.2022 по 15.07.2022 включительно.

Какие есть гранты

Все виды господдержки фермеров имеют свои особенности и нюансы.

1. Грант «Агростартап»





Размер гранта до 5 млн ₽ — на разведение КРС для получения мяса и молока; до 3 млн ₽ — другие направления агробизнеса. Кому дают КФХ, ИП, производящие с/х продукцию и зарегистрированные в сельской местности

в год получения гранта; граждане РФ, планирующие зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней после решения конкурсной комиссии. Срок

использования гранта 1,5 года Сколько

инвестиций 10% — собственные средства; 90% — средства гранта. Цель использования покупка земельных участков, приобретение или строительство новых зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции; покупка оборудования, техники и транспорта, с/х животных, кроме свиней и птицы, посадочного материала для садов.





Если владелец фермы получил менее 2 000 000 рублей, то должен нанять одного постоянного работника. От 2 000 000 рублей и больше — двух сотрудников.

Важно! На протяжении пяти лет сохранить места за работниками и выполнять все условия, прописанные в проекте.

Для получения гранта «Агростартап» необходимо предоставить следующий список документов:

заявка;

проект открытия или развития КФХ;

выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРН;

график затрат по форме, указанной приказом регионального Минсельхоза;

выписка с банковского расчетного счета.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

2. Грант «Агропрогресс»





Размер гранта до 30 млн ₽ Кому дают с/х производители в категории «малое предприятие» и «микро предприятие» с опытом работы на рынке больше 2-х лет Срок использования гранта 2 года Сколько

инвестиций 5% — собственные средства 70% — кредитные средства 25% — средства гранта Цель использования покупка или строительство новых зданий для производства, хранения или переработки сельхозпродукции или на закупку оборудования, техники, транспорта, птицы и животных, кроме свиней





Кроме этого полученные деньги можно направить на погашение процентов по инвестиционному кредиту в течение полутора лет после получения господдержки. На ранее начатые проекты данный грант использовать запрещено.

Важно! Фермер должен работать в этой сфере минимум пять лет и выполнять все цели, поставленные в бизнес-плане.

Какие документы необходимо предоставить для получения гранта «Агропрогресс»:

заявка;

анкета участника;

бизнес-план;

выписка с расчетного счета в банке;

справка об одобрении кредита или о наличие средств на счете (если заем уже выдан).

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

3. Грант «Агротуризм»





Размер гранта до 10 млн ₽ Кому дают малый или микробизнес (производители товаров), работающие в сельском хозяйстве Срок использования гранта 1,5 года Сколько инвестиций до 3 млн ₽ — 10% — собственные средства до 5 млн ₽ — 15% — собственные средства до 8 млн ₽ — 20% — собственные средства до 10 млн ₽ — 25% — собственные средства Цель использования покупка или строительство зданий для размещения туристов, их обустройство

и подключение к инженерным коммуникациям, покупка оборудования, благоустройство территории





Важно! Необходимо проработать в данной сфере минимум пять лет. ЛПХ не могут рассчитывать на получение данного гранта.

Для получения гранта «Агротуризм» необходимо предоставить следующий перечень документов:

заявка;

анкета участника;

бизнес-план;

выписка с расчетного счета в банке с указанием наличия необходимых средств для софинансирования.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

4. Грант на развитие семейной фермы





Размер гранта до 30 млн ₽ Кому дают КФХ, ИП, производящие с/х продукцию и работающие в сельской местности

больше 1 года Срок использования гранта 2 года Сколько инвестиций 40% — собственные средства Цель использования покупка или строительство зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции или на оборудование, технику и транспорт, птицы, с/х животных, кроме свиней; можно погасить до 20% льготного инвестиционного кредита и процентов по нему

в течение полутора лет.





В этом случае должны работать как минимум два члена семьи или индивидуальный предприниматель. В некоторых субъектах РФ требуется вступление в сельхозкооперативы. И если владелец фермы планирует разводить крупный рогатый скот (КРС), то допустимо разводить 400 голов коров и 500 голов коз и овец. Важно! Владелец фермы обязан сохранить новые рабочие места в течение пяти лет и выполнять цели своего бизнес-проекта.

Для получения этого гранта необходимо предоставить следующий перечень документов:

заявка;

бизнес-план;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

выписка из ЕГРН;

данные об отсутствии задолженности по налогам, штрафов, пеней и пр.;

письменное обязательство об обеспечении финансирования проекта;

заверенная справка о членстве в сельхозкооперативе.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

5. Грант на развитие материально-технической базы





Размер гранта до 70 млн ₽ Кому дают с/х потребительские кооперативы, работающие в сельской местности больше 1 года

с выручкой не менее 70% от переработки или продажи с/х продукции Срок использования гранта 2 года Сколько инвестиций 40% — собственные средства Цель использования покупка или строительство зданий для производства, хранения или переработки с/х продукции или на оборудование, технику и транспорт, птицы, с/х животных, кроме свиней; можно погасить до 20% льготного инвестиционного кредита и процентов по нему

в течение полутора лет.





Важно! Необходимо нанять постоянного работника в штат на каждые 3 000 000 рублей гранта. Любые сделки (продажа, обмен, сдача в аренду) с приобретенными за счет господдержки активами запрещаются в течение пяти лет. Кроме этого на данный период владелец бизнеса обязан сохранить рабочие места.

Для получения гранта на развитие материально-технической базы необходимо предоставить следующий перечень документов:

заявка на участие;

бизнес-план;

выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРН;

выписка из реестра членов кооператива о его составе;

копия устава и решения общего собрания об утверждении бизнес-плана и согласии выполнения условий господдержки;

копии документов, подтверждающие полномочия руководителя кооператива.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства министерства сельского хозяйства.

Субсидии для самозанятых в АПК





Размер гранта зависит от региона Кому дают владельцы ЛПХ, зарегистрированные как самозанятые Цель использования возмещение части затрат на производство овощей, картофеля, молока, мяса, покупку с/х животных





Субсидию можно получить, если обратиться в местные органы власти. В некоторых субъектах РФ доступна подача заявки через портал «Госуслуги».

Для получения субсидии необходимо предоставить следующий перечень документов:

справка о постановке на учет (зарегистрироваться как самозанятый можно через приложение «Мой налог», «Госуслуги», сайт налоговой или через банк);

выписка из похозяйственной книги о производственной деятельности минимум за год;

чеки, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, подтверждающие расходы владельца ЛПХ.

Более точную информацию о списке необходимых документов следует уточнять у регионального представительства Минсельхоза.