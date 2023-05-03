Что нового в поселке «Имение Алексеевское»
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Наши рабочие с помощью экскаватора Doosan 175 выполняли следующие виды работ:
- срезка плодородного грунта 100х30 метров;
- планировка территории и выравнивание участка у дома управляющего;
- установка межевых знаков для планирования дороги и заезда с парковочной зоны.
Дом управляющего был покрашен и обработан снаружи. Также был переварен шлагбаум, наращены и залиты столбы под опоры арки.
Продолжаются работы по установке опор ЛЭП.
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