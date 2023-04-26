Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

Опубликовано: 26.04.2023





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Наши рабочие с помощью экскаватора разобрали плотины, очистили подъезды к дому управляющего, провели формирование берега и почистили речку, протекающую в этом районе, чтобы предотвратить скапливание воды на участках. В настоящее время продолжаются работы по планированию площадки перед домом, где будут расположены парковка и дорога, а также отмечены зоны парка, освещения и гостевой парковки.

В настоящее время производится укрепление ворот на въезде в поселок и башни въездной группы.