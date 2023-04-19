Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Получены техусловия на присоединение к электросетям в поселке. Работы по подготовке дома управляющего практически завершены. На прошлой неделе выполнялись следующие работы по внутренней и внешней отделке:
- подгонка и монтаж плинтусов;
- установка порогов;
- заделка щелей над межкомнатными дверями;
- монтаж откосов и наличников на двери и окна;
- выравнивание стропил крыши;
- установка отливов на окна;
- отбеливание фасада.
Останется покрасить дом и подвести коммуникации. Это бурение скважины, ввод воды в дом, установка канализации.
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