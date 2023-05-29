Что нового в поселке «Усадьба на Волге. Лаптево»
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие поселка
В поселок переброшен грейдер, чтобы произвести работы по выравниванию дорог.
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Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие поселка
В поселок переброшен грейдер, чтобы произвести работы по выравниванию дорог.
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