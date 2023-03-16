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Что нужно знать о сельской ипотеке в 2023 году: условия получения

Опубликовано: 16.03.2023

Многие люди мечтают о собственной квартире, частном жилом доме или земельном участке. Однако денежных средств не всегда хватает на реализацию этой мечты — в таком случае решением проблемы может стать сельская ипотека. Рассказываем, как получить ипотеку, на что ее можно потратить, в каком банке ее выгоднее оформить. И насколько реально получить сельскую ипотеку в 2023 году?

Весной 2020 года правительство РФ запустило госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», предназначенную для повышения экономического потенциала и развития инфраструктуры сельских районов. В рамках программы гражданину РФ предоставляется сельская ипотека по льготной процентной ставке от 1% до 3%. Эти средства можно использовать для покупки жилья в сельской местности.

За три года действия программы в банки поступило 460 тыс. заявок на сумму, близкую к 1 трлн рублей. Хотя по факту выдано менее 110 тыс. кредитов, что следует из данных, предоставленных Минсельхозом и аудиторами. Таким образом, одобрение после согласования с банками получает только каждая четвертая заявка. Спрос на сельскую ипотеку во много раз превышает бюджетные возможности.

Перед тем как бежать в банк и подавать заявку на получение сельской ипотеки, давайте выясним, какие поселки включены в программу и что именно можно купить.

Какие поселки попадают под сельскую ипотеку

Программа сельской ипотеки распространяется на все населенные пункты, которые относятся к сельской местности:

  • села;
  • рабочие поселки;
  • поселки городского типа;
  • аулы;
  • малые города с численностью не более 30 тыс. человек.

Важно: действие программы не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Что можно купить на сельскую ипотеку

С помощью данной программы можно приобрести:

  • Различные формы жилья: квартиры, частные жилые дома, таунхаусы.
  • Земельные участки для последующего ИЖС (индивидуального жилищного строительства).

Таким образом, эта программа обеспечивает возможность получения льготной ипотеки как для уже построенного жилья, так и для земельных участков, на которых планируется строительство жилого помещения. Важно отметить, что конкретные условия льготной ипотеки могут различаться в зависимости от региона и банка, который предоставляет финансирование.

Какие банки участвуют в программе

На сайте ДОМ.РФ — институте, который курирует развитие программы, — представлен список банков, которые выдают сельскую ипотеку.

Ипотека выдается по льготной процентной ставке, которая варьируется от 1% до 3%. Верхний предел устанавливается условиями программы господдержки, нижний — правилами конкретного банка. Несколько наиболее выгодных предложений от банковских организаций страны в рамках «Сельской ипотеки» представлены в таблице.

Различие в возможном максимальном размере ипотечного кредита связано с тем, что установленный лимит зависит от конкретного региона, где происходит выдача кредита. Например, в Ленинградской области, субъектах РФ Дальневосточного федерального округа и ЯНАО возможно получить ипотеку на сумму до 5 млн рублей. Однако для жителей других регионов России максимальный размер кредита ограничен суммой в размере 3 млн рублей.

Какие требования предъявляет банк заемщику

Каждый банк устанавливает свои требования для получения сельской ипотеки. Тем не менее есть определенный набор условий, которые необходимо выполнить:

  1. Заемщик должен быть гражданином РФ.
  2. Возраст заемщика должен быть в пределах 21–75 лет.
  3. Стаж работы на последнем месте трудоустройства должен быть не менее 3 месяцев.
  4. Заемщик должен иметь стабильный доход, достаточный для беспроблемного обслуживания и возврата ипотечного кредита.
  5. Необходимо оформить залог на приобретаемую или строящуюся недвижимость.

Какие документы потребуются

Список необходимых документов для получения финансирования обычно включает в себя следующие пункты:

  1. Заявка на получение финансирования.
  2. Анкета клиента с указанием персональных и контактных данных.
  3. Паспорт гражданина РФ.
  4. Второй документ, удостоверяющий личность заемщика (военный билет, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и т. д.).
  5. Трудовая книжка или контракт с работодателем.
  6. Документы, подтверждающие уровень дохода (справка по форме банка, 2-НДФЛ, налоговая декларация, выписка с карточного или расчетного счета).
  7. Правоустанавливающие документы на жилую недвижимость или земельный участок, на котором планируется индивидуальное жилищное строительство.

Как получить сельскую ипотеку

Чтобы получить сельскую ипотеку, нужно пройти несколько этапов:

  1. Расчет желательных условий ипотечного кредитования.
  2. Заполнение заявки на финансирование и анкеты клиента.
  3. Подготовка пакета необходимых документов и их предоставление в банк.
  4. Получение предварительного одобрения сделки.
  5. Выбор объекта жилой недвижимости для приобретения и согласование с банком условий сделки.
  6. Заключение договора ипотечного кредитования.
  7. Получение денег и покупка объекта недвижимого имущества.
  8. Оформление залога на недвижимость и регистрация сделки в Росреестре.

Как видим, получить сельскую ипотеку вполне возможно. Главное — выбрать подходящий банк, подготовить пакет необходимых документов, найти жилье или земельный участок, который относится к сельской местности.

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