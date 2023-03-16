Что нужно знать о сельской ипотеке в 2023 году: условия получения

Опубликовано: 16.03.2023

Многие люди мечтают о собственной квартире, частном жилом доме или земельном участке. Однако денежных средств не всегда хватает на реализацию этой мечты — в таком случае решением проблемы может стать сельская ипотека. Рассказываем, как получить ипотеку, на что ее можно потратить, в каком банке ее выгоднее оформить. И насколько реально получить сельскую ипотеку в 2023 году?

Весной 2020 года правительство РФ запустило госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», предназначенную для повышения экономического потенциала и развития инфраструктуры сельских районов. В рамках программы гражданину РФ предоставляется сельская ипотека по льготной процентной ставке от 1% до 3%. Эти средства можно использовать для покупки жилья в сельской местности.

За три года действия программы в банки поступило 460 тыс. заявок на сумму, близкую к 1 трлн рублей. Хотя по факту выдано менее 110 тыс. кредитов, что следует из данных, предоставленных Минсельхозом и аудиторами. Таким образом, одобрение после согласования с банками получает только каждая четвертая заявка. Спрос на сельскую ипотеку во много раз превышает бюджетные возможности.

Перед тем как бежать в банк и подавать заявку на получение сельской ипотеки, давайте выясним, какие поселки включены в программу и что именно можно купить.

Какие поселки попадают под сельскую ипотеку

Программа сельской ипотеки распространяется на все населенные пункты, которые относятся к сельской местности:

села;

рабочие поселки;

поселки городского типа;

аулы;

малые города с численностью не более 30 тыс. человек.

Важно: действие программы не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Что можно купить на сельскую ипотеку

С помощью данной программы можно приобрести:

Различные формы жилья: квартиры, частные жилые дома, таунхаусы.

Земельные участки для последующего ИЖС (индивидуального жилищного строительства).

Таким образом, эта программа обеспечивает возможность получения льготной ипотеки как для уже построенного жилья, так и для земельных участков, на которых планируется строительство жилого помещения. Важно отметить, что конкретные условия льготной ипотеки могут различаться в зависимости от региона и банка, который предоставляет финансирование.

Какие банки участвуют в программе

На сайте ДОМ.РФ — институте, который курирует развитие программы, — представлен список банков, которые выдают сельскую ипотеку.

Ипотека выдается по льготной процентной ставке, которая варьируется от 1% до 3%. Верхний предел устанавливается условиями программы господдержки, нижний — правилами конкретного банка. Несколько наиболее выгодных предложений от банковских организаций страны в рамках «Сельской ипотеки» представлены в таблице.

Различие в возможном максимальном размере ипотечного кредита связано с тем, что установленный лимит зависит от конкретного региона, где происходит выдача кредита. Например, в Ленинградской области, субъектах РФ Дальневосточного федерального округа и ЯНАО возможно получить ипотеку на сумму до 5 млн рублей. Однако для жителей других регионов России максимальный размер кредита ограничен суммой в размере 3 млн рублей.

Какие требования предъявляет банк заемщику

Каждый банк устанавливает свои требования для получения сельской ипотеки. Тем не менее есть определенный набор условий, которые необходимо выполнить:

Заемщик должен быть гражданином РФ. Возраст заемщика должен быть в пределах 21–75 лет. Стаж работы на последнем месте трудоустройства должен быть не менее 3 месяцев. Заемщик должен иметь стабильный доход, достаточный для беспроблемного обслуживания и возврата ипотечного кредита. Необходимо оформить залог на приобретаемую или строящуюся недвижимость.

Какие документы потребуются

Список необходимых документов для получения финансирования обычно включает в себя следующие пункты:

Заявка на получение финансирования. Анкета клиента с указанием персональных и контактных данных. Паспорт гражданина РФ. Второй документ, удостоверяющий личность заемщика (военный билет, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и т. д.). Трудовая книжка или контракт с работодателем. Документы, подтверждающие уровень дохода (справка по форме банка, 2-НДФЛ, налоговая декларация, выписка с карточного или расчетного счета). Правоустанавливающие документы на жилую недвижимость или земельный участок, на котором планируется индивидуальное жилищное строительство.

Как получить сельскую ипотеку

Чтобы получить сельскую ипотеку, нужно пройти несколько этапов:

Расчет желательных условий ипотечного кредитования. Заполнение заявки на финансирование и анкеты клиента. Подготовка пакета необходимых документов и их предоставление в банк. Получение предварительного одобрения сделки. Выбор объекта жилой недвижимости для приобретения и согласование с банком условий сделки. Заключение договора ипотечного кредитования. Получение денег и покупка объекта недвижимого имущества. Оформление залога на недвижимость и регистрация сделки в Росреестре.

Как видим, получить сельскую ипотеку вполне возможно. Главное — выбрать подходящий банк, подготовить пакет необходимых документов, найти жилье или земельный участок, который относится к сельской местности.