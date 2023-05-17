Франшиза для фермера, или как начать бизнес с нуля

Опубликовано: 17.05.2023

Как начать бизнес с нуля и избежать типичных для новичков рисков и ошибок? Самый надежный способ – стать франчайзи крупного и стабильного бренда, использовать проверенную бизнес-модель и отлаженные бизнес-процессы. Модель франчайзинга отлично работает и в аграрной сфере.

Франчайзинг – выгодный формат и для новичков, которые хотят начать бизнес, и для крупных компаний, заинтересованных в масштабировании, географической экспансии и увеличении доли на рынке.

Франчайзи получает от «материнской» компании готовые решения: брендинга, ИТ, рекламную и маркетинговую поддержку, вместе они просчитывают расходы и примерные доходы. Важно, что франчайзинг позволяет запустить бизнес с четко определенными вложениями, но еще важнее – в короткие сроки, действуя по апробированной схеме, в которой учтены многочисленные нюансы.

Конечно, и на солнце бывают пятна: и у франчайзинга есть минусы. Это паушальный взнос и роялти – другими словами, первоначальный взнос и регулярные отчисления партнеру от доходов франчайзи. От них не уйти, но в последнее время сформировался четкий тренд на сокращение или отмену роялти. Компании-франчайзеры готовы пожертвовать частью своих доходов ради распространения бренда, конечно, не из альтруистических побуждений. Повышение узнаваемости бренда увеличивает продажи и приносит прибыль, часто гораздо более ощутимую, чем платежи франчайзи.

Модель франчайзинга настолько привлекательна, что ее используют во всех странах и отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве.

Фермерские магазинчики и пекарни

Это один из самых привлекательных форматов во всем мире. Например, в США с 1967 года действует сеть Farm Stores, а недавно появилась и франшиза. Узнаваемые черты бренда – торговое помещение из морских контейнеров, крыша-навес, видеостена и удобная дорожка к окну выдачи готовой еды.

В России формат небольших магазинов с фермерской продукцией и свежей выпечкой очень популярен. Неудивительно, что франшиз предлагается немало. Например, можно открыть фуд-маркет с пекарней под брендом «Урожай». Модель бизнеса предполагает открытие пекарни в помещении до 300 кв. м и субаренду для фуд-маркета, за счет которой покрываются расходы на аренду. Доход, получаемый с субаренды, покрывает аренду всего помещения, а перекрестный трафик увеличивает оборот. Можно открыть сначала только фуд-маркет, и уже потом – пекарню.

Еще один интересный торговый формат предлагает PERONI – медовая франшиза. Стойки с ассортиментом, включающим более 100 товаров компании-франчайзера, открыты в 120 городах России.

Гидропоника и технологии

Известный американский бренд, развивающийся по франшизе, «Got Produce?», специализируется на выращивании овощей и зелени на гидропонике. На сайте компании приводят пример: кочан салата требует 40 галлонов воды (151,4 л) при выращивании в почве и только один галлон (3,78 л) при выращивании на гидропонике. Запатентованная технология позволяет выращивать несколько культур и управлять центром выращивания с контролируемой средой прямо с планшета или смартфона.

В Индии по франшизе развивается проект гидропонных кормовых станций на солнечной энергии. Кормовая станция – это вертикальная ферма площадью порядка 200 кв. м, котра работает от энергии, аккумулированной солнечными батареями. Чаще всего, станции устанавливают в пределах 1 км от животноводческих ферм и выращивают высокобелковый корм, например, бобовые растения, листовую зелень и даже древесные (устричные) грибы. Затрат на электроэнергию нет, питательные растворы предоставляет франчайзер, нужен только источник воды.

Не отстают и российские аграрии. Например, запущена франшиза вертикальных модульных ферм Green Bar. Франчайзи может собрать сити-ферму по выращиванию зелени, ягод, съедобных цветов и овощей в городских условиях. Основа технологии – изолированные от внешней среды модули, которые потребляют небольшое количество электроэнергии и в 60 раз меньше воды, чем обычная гидропоника. Дело в том, что встроенная система стабилизации питательных растворов позволяет не сливать в канализацию солевые и щелочные отходы, а перерабатывать их и использовать повторно. В результате затраты на обслуживание системы снижаются на 40%

Кроме того, у франчайзера можно приобрести островной модуль «Мятница» для установки в торговых центрах, на рынках, в любом месте с покупательским трафиком. С помощью модуля можно выращивать и продавать зелень, съедобные цветы, ягоды, томаты-черри в одном месте, здесь же делать букеты и готовить смузи.

Компания CROPtainer (КРОПТЕЙНЕР), которая специализируется на производстве и продаже контейнеров для выращивания зелени, также предлагает партнерство по модели франшизы. Франчайзи получают возможность открыть прибыльное дело в сфере выращивания фермерской зелени, все необходимые инструменты и знания для запуска и управления бизнесом. Окупаемость вложений – около 3 лет.

В этой же категории франшиз – предложение от американского бренда Veda Farming Solutions. Компания производит высокотехнологичное оборудование, позволяющее сокращать количество проходов техники, экономить время, топливо и трудозатраты фермера. Программные продукты компании включают технологии управления временем и минимизацию воздействия на окружающую среду.

Франчайзи Veda предлагает решения для выхода на быструю окупаемость для инновационных или мало изученных сегментов сельского хозяйства, для органического земледелия. Партнер получает полный оптимизированный комплект программного обеспечения, необходимую технику, в том числе мобильные заправщики или дроны, а также ремонт, профессиональное обучение, наставничество и маркетинговое сопровождение. Бизнес-модель предполагает ускоренный выход на прибыль с помощью усовершенствованных процессов продаж, налаженных отношений с поставщиками и запатентованного оборудования.

Фермы

Франшиза вполне подходит и для животноводческих, в том числе птицеводческих и даже улиточных ферм. Более 100 последних уже есть на Кипре. Компания Touchstone предлагает поделиться своим опытом в области разведения, выращивания, продажи и транспортировки улиток с франчайзи. Этот бизнес, уверяют создатели бренда, может быть доходным и быстро окупиться, если основан на научном подходе. Помимо технологии франзайзер предоставляет оборудование, маркетинговые стратегии, контакты поставщиков и покупателей в практически любом регионе мира.

Улиточные фермы есть и в России. Например, в Тверской области. Так что отечественные фермеры могут подумать и о франшизе Touchstone.

Куда привычнее моллюсков для российского потребителя куриное мясо. Спрос на него устойчив и растет год от года. Если есть желание начать бизнес в птицеводстве, то и здесь есть франшизы. Одна из них – птицефермы ДомКур Доминант. Только птицефермы этого бренда имеют право выращивать кур породы Доминант, которые отличаются оригинальным окрасом, высоким уровнем адаптивности к местным условиям, неприхотливостью, а также высокой яйценоскостью – до 300 яиц в год. Выручка с одного цикла, который составляет 4 месяца, с 20 тыс. кур, по расчетам франчайзера, составляет свыше 5 млн руб. К тому же, от Минсельхоза можно получать субсидии .

Роботы и дроны

Беспилотные аппараты компании SkyTech помогают следить за пастбищами и стадом (при необходимости имитируют лай пастушьих собак), обрабатывают поля жидкими и гранулированными удобрениями и средствами от вредителей, могут даже проводить посев и посадку деревьев. Это не фантастика, а повседневная реальность новозеландских фермеров.

Пока SkyTech – единственная компания, предлагающая услуги дронов, франчайзи получают правами на обслуживание определенного аграрного района. Франчайзер предоставляет комплексную программу обучения, в том числе по управлению дронами.

Французских же аграриев уже не удивишь роботами, выполняющими сельхозработы. Сельскохозяйственная робототехника Naio Technologies (почти 170 видов роботов) может боронить, рыхлить, проводить посевные работы, точечно вносить подкормки и многое другое. Особенно ценна помощь роботов в прополке – одной из самых рутинных и дорогостоящих работ. Обычно для борьбы с сорняками фермеры используют гербициды, но при органическом земледелии их использование невозможно, а ручная работа стоит дорого. Здесь и приходят на помощь роботы. Naio Technologies предлагает франшизу в сфере услуг для фермеров всем желающим.

Источник - Свое фермерство