Как фермерам помогут с сельхозтехникой?

Опубликовано: 09.03.2023

Трудности с ремонтом и покупкой сельскохозяйственных машин могут серьезно повлиять на проведение полевых работ.

Лизинг сельхозтехники по упрощенной схеме может существенно помочь аграриям, считают в Госдуме. При этом авансовый платеж за использование техники с правом ее последующего выкупа должен быть не более 15 процентов, а срок рассмотрения заявки занимать не более трех дней. Какие еще меры поддержки крестьян готовятся в Госдуме, разбиралась «Парламентская газета».

Выручит лизинг

Посевная в этом году стартовала в запланированные сроки. 3 марта на очередном заседании оперштаба по обеспечению весенне-полевых работ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что сейчас уже засеяно более 30 тысяч гектаров. Полевые работы активно ведутся в Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике. Дружное начало сева уже подтолкнуло отдельных экспертов к оптимистичным прогнозам на будущий урожай. Однако сами сельхозпроизводители более сдержанны относительно результатов предстоящей уборочной.

«Сегодня очевидно, что расходы аграриев на посевную и уборочную значительно возросли», — отметил глава фермерского хозяйства из Ставропольского края Николай Фирсов, выступая на ХХХIV съезде Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР), который прошел в Москве 10 февраля.

В новых экономических условиях, когда страна испытывает санкционное давление, большую часть затрат аграриев составляет ремонт и обновление парка сельхозтехники. Согласно опросу, проведенному Национальным аграрным агентством, среди руководителей малых и средних хозяйств 70 процентов респондентов считают нехватку исправной техники главной проблемой этого года. Среди опрошенных 34 процента указали на нехватку тракторов, 25 — комбайнов, прицепного оборудования — 11 процентов.

«После ухода с российского рынка крупнейших зарубежных производителей сельхозтехники будет трудно восполнить дефицит по таким номенклатурным позициям, как тракторы большой мощности, овощеуборочные комбайны, оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ», — сообщил на съезде АККОР генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.

При этом, отмечает эксперт, весь остальной перечень сельхозтехники в нашей стране успешно производится, однако аграрии не спешат закупать отечественную продукцию, поскольку цены на нее сильно поднялись. Как сообщают фермеры, цены на отечественную технику выросли на 30-40 процентов, а на запчасти к импортной технике на 100-200 и более процентов. Машиностроители, в свою очередь, объясняют рост цен на отечественную продукцию наличием в ней большого количества импортных деталей, которым пока не нашлось отечественных аналогов. Это касается гидравлических систем, турбин, электронных блоков, некоторых видов подшипников и так далее. Все эти агрегаты отечественные производители сейчас закупают по каналам параллельного импорта. А это означает удорожание логистики в разы. Соответственно, растет и цена. Получается, что пока отечественная промышленность не освоит в полном объеме производство импортных деталей, сельхозпроизводителю придется смириться с ростом цен на отечественные комбайны и трактора.

В аграрном комитете Госдумы видят выход из ситуации в том, чтобы для помощи аграриям активнее использовать новые программы лизинга.

«Лизинг и ранее помогал сельхозпроизводителям обновлять парк техники, а сейчас настало время приспособить этот инструмент под текущую ситуацию», — отметил в разговоре с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы Владимир Кашин.

Он рассказал о тесном сотрудничестве с Росагролизингом, которое развернулось на площадке Госдумы. Специальная рабочая группа постаралась максимально учесть пожелания крестьян относительно доступности лизинга.

Результатом ее работы стало появление новой лизинговой программы для малого и среднего агробизнеса, где авансовый платеж не превысит 15 процентов, требуется минимальный пакет документов, а срок рассмотрения заявки не превысит трех дней. Эксперимент с запуском такой программы уже начат в нескольких регионах.

Запчасти ищут в интернете

Пока же, согласно статистике, далеко не все фермеры решаются приобретать новую сельхозтехнику. Для многих аграриев остро стоит вопрос, как отремонтировать уже имеющиеся импортные машины. По подсчетам экспертов, доля требующей ремонта техники в аграрных хозяйствах продолжает оставаться значительной (до 35 процентов). Возросшую потребность сельхозников в импортных запчастях подтверждает и статистика соответствующих запросов на маркетплейсах. С ноября прошлого года их количество выросло в 17 раз. Фермеров понять можно, ведь поставить на прикол «зарубежного кормильца» из-за отсутствия вышедшей из строя детали, решение расточительное.

«Прежние каналы поставок заблокированы. Если раньше коробку или мост везли из Европы иногда и самолетом, то сегодня про этот способ можно забыть. Мы находим параллельные пути, но цена при этом возрастает в разы, при этом сроки поставки никто не гарантирует», - сообщил в разговоре с нашим изданием фермер с Тамбовщины Иван Коростелев.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, решение проблемы может быть найдено с помощью новых кредитных линий на покупку запчастей к импортной технике. Кроме того, необходимо осваивать и собственное производство узлов, подходящих для импортных машин. И такие примеры уже есть. Ярославский моторный завод освоил производство силовых агрегатов, которые могут быть совмещены с конструкцией трактора известной американской компании, которая покинула наш рынок.

Споры об акцизе

В Госдуме также предлагают и другие меры, направленные на уменьшение расходов аграриев при эксплуатации сельхозтехники.

«Очевидно, что сельхозтехника по количеству потребляемого топлива значительно превосходит автомобили, находящиеся в пользовании автолюбителей. Между тем топливный акциз для всех категорий владельцев техники уравнен», — рассказал Парламентской газете один из авторов готовящихся поправок в Налоговый кодекс, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Изначально топливный акциз предназначался для поступления в региональные дорожные фонды, то есть должен был идти на ремонт дорог. При этом справедливость такого сбора с сельхозтехники вызывает вопросы, ведь комбайны и трактора по дорогам регионального значения не ездят», - резюмирует депутат.

Отмена топливного акциза с горючего, которое закупается сельхозниками, по его мнению, станет не только хорошим и достойным методом поддержки аграриев, но позволит снизить себестоимость конечной продукции для потребителя. Сегодня в среднем затраты на ГСМ составляют 15-17 процентов от общих затрат аграриев.

Источник - Парламентская газета