Как фермеру заняться агротуризмом?

Опубликовано: 12.04.2023

Агротуризм в России набирает обороты. Но для фермера возможность дополнительного дохода от туризма омрачается проблемой размещения гостей. Даже после того, как начал действовать закон, разрешающий открывать небольшие гостиницы прямо на фермах. Но выход есть – подружиться с расположенной неподалеку гостиницей (или несколькими) и организовать трансфер туристов непосредственно к грядкам. Редакция Свое Фермерство изучила вопрос глубже.

Многие бывали на крокодиловых и тигриных фермах в Таиланде, ездили с экскурсиями на крафтовые сыроварни в европейских странах и дегустировали вина в небольших винодельнях Турции. А чем хуже российский фермер? Благо, есть что показать и что посмотреть: от оленьих и страусиных ферм, до пасторальных лугов с живописно раскиданными стогами и прудов с рыбой, ждущей удачливого рыбака.

Для туристов – интересный и познавательный отдых, фермера – прямая выгода. В деньгах. В Минсельхозе уже подсчитали, рост числа агротуристов, поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции и повысить доходность производства. По оценкам экспертов Россельхозбанка, с 2030 года сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд руб. ежегодно.

Шаг 1. Ищем фишку

С чего начать? С собственной фишки – что вы предложите гостям. Осмотр действующей фермы и дегустацию молока и других продуктов собственного производства или выдадите спецодежду, инструменты и привлечете к работе, а затем угостите вкусным обедом?

Туристы едут за впечатлениями, поэтому покажите им посадки овощей, коров на ферме, лошадей на выпасе, пасеку, проведите мастер-класс по метанию стогов или взбиванию сливок. Например, крокодилья ферма в Коломне приглашает поближе познакомиться и даже покормить этих экзотических животных.

Крокодилы – не совсем ваша тема? А как насчет тыквы? Если вы выращиваете этот овощ на корм скоту или в качестве сидерата, осень – прекрасное время, чтобы пригласить всех желающих провести фотосессии на тыквенном поле перед сбором урожая в середине сентября. Самые крутые идеи агротуризма собрали здесь и здесь.

Недавно в России разрешили строить небольшие гостиницы не только в полях, но и в лесах. Конечно, при соблюдении нескольких важных условий. Например, нельзя вырубать деревья под мини-отель и строить его выше 15 м. Так что, если ферма включает и участки леса, можно привлечь туристов прогулками по лесу, общением с дикими животными или сбором грибов и ягод.

Шаг 2. Переходим к деталям

Подумайте, как привлечь гостей. Есть несколько вариантов. Первый и очевидный – продвижение через соцсети.

Второй – специализированные электронные ресурсы. Например, Россельхозбанк участвует в развитии сельского туризма и создал платформу по развитию агротуризма в регионах России — Свое За городом. На платформе зарегистрированы почти 300 ферм, предлагающих туры практически во всех регионах России. Продвигать свою ферму можно и через портал Росагротуризм.РФ. Все услуги на порталах бесплатны для аграриев и туристов, можно выбрать и забронировать тур.

Шаг 3. Изучаем закон

Понятие «сельский туризм» появилось в российском законодательстве в 2021 году, когда был принят Федеральный закон № 318-ФЗ. Оно предполагает посещение сельской местности и малых городов для приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с агропредприятиями и участия в сельхозработах. Документ не только закрепил термин, но и разрешил аграриям оказывать услуги по размещению туристов, предоставлять питание и организовывать досуг.

Конкретные требования к условиям размещения туристов в сельской местности прописаны в приказе Министерства экономического развития, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. То есть как раз к началу активного туристического сезона.

Фермер, который задумал принимать гостей, должен позаботиться об освещении входа оформить вывеску, благоустроить территорию, прилегающую к домику для гостей. В том числе должны быть подъездные пути с твердым покрытием для автомобилей и парковка.

В комнатах и общих помещениях необходимо электричество, а также аварийное освещение на аккумуляторах. В здании должны быть горячее и холодное водоснабжение, или обеспечен нагрев воды. Обязательно иметь суточный запас воды на сутки на случай перебоев водоснабжения. А в фермерских гостиницах за пределами южной климатической зоны России еще и отопление. Туалет можно строить на участке, но обязательно должно быть с искусственным освещением.

Поселить одного городского жителя по сельскому нормативу можно на 6 кв. м, а в одноместном номере – на 9 кв. м., обеспечив ему два полотенца и еженедельную смену белья.

Шаг 4. Ищем варианты размещения гостей

Вариант с проживанием туристов прямо на ферме требует серьезных вложений. Не все фермеры готовы инвестировать, тем более на первом этапе, когда сложно прогнозировать, будет ли предприятие иметь успех у туристов.

Более легкий с точки зрения финансов вариант – организовать дневное пребывание на ферме. В этом случае не придется продумывать ночлег, а можно обойтись «малой кровью» – расходами на обустройство туалетов и прочих удобств, безопасного пребывания и собственно досугом туристов.

Хорошо, если ферма находится в более-менее удобной транспортной доступности от крупного города. Если дорога занимает пару часов, туристы могут приехать утром и отбыть вечером, насладившись всеми прелестями сельской местности. Но, если ваши угодья находятся в сельской глубинке, то хороший вариант подружиться с гостиницей или даже несколькими в ближайшем населенном пункте.

Гостиница предлагает экскурсию своим гостям. А фермер – проверенное место ночлега тем, кто обратился к нему напрямую, например, через соцсети. Это выгодно фермеру: ему не придется ломать голову над размещением гостей на ночь; и отелю, который получает дополнительный поток постояльцев. Если на ферме есть собственный транспорт, на котором можно перевозить пассажиров, например, микроавтобус для сезонных рабочих, то решается и вопрос с трансфером.

Интересный вариант – проведение на ферме небольших корпоративов, тренингов выходного дня и даже свадеб. Кстати, у невест в последние несколько лет деревенские свадьбы пользуются большой популярностью. Производители свадебных платьев даже начали предлагать модели в стиле барышня-крестьянка. При небольших затратах такие события могут принести ферме неплохой доход. Для двух- или трехдневного события эффективно сработает тандем с гостиницей. Главное, продумать чем и где вы будете кормить гостей в течение дня.

Можно предложить гостям и фотосессии, организовав несколько зон с хорошим освещением и колоритным антуражем. Лошади, кролики, коровы, сено, телега, полевые цветы, ведра и лопаты – даже покупать ничего не придется.

Более сложная схема – встраивание в маршрутную туристическую сеть региона. Это работает так. Турист приобретает единый пакет, включающий проживание в гостинице или гостевом доме, трансфер на ферму, экскурсию, мастер-классы, рыбалку и прочие развлечения, завтрак/обед/ужин (по ситуации) и обратный трансфер до места ночлега. Например, на портале Свое За городом.

Продавцом тура выступает туристическая компания. Именно с ней будущий турист заключает договор, бронируя или приобретая тур. В договоре прописывается, какие именно услуги он получит. Затем туроператор бронирует места в гостинице, заключает договоры: на пассажирскую перевозку туристов от гостиницы до фермы и обратно с транспортной компанией, и на оказание услуг – с фермером. И оплачивает им суммы по договору. Есть и другой вариант. Туроператор организует проживание и перевозку, а за экскурсию на ферме туристы рассчитываются на месте – с фермером.

Плюшки для фермера: господдержка

С 2022 года в России действует программа грантов Минсельхоза «Агротуризм», ее действие распространяется на создание туристической инфраструктуры, а точнее гостевых домов. В 2022–2024 гг. ожидается строительств 300–350 домов с грантовой поддержкой. На строительство одного гостевого дома можно получить до 5 млн руб.

Поддержку в создании туристической инфраструктуры предусматривает и госпрограмма РФ «Развитие туризма». В том числе кредитование гостиниц и других объектов, продвижение турпродуктов, а также софинансирование проектов обеспечивающей инфраструктуры.

Есть и региональные меры поддержки. Например, Минсельхоз Красноярского края провел конкурс грантов на развитие в сельской местности агротуризма, народных художественных промыслов, создание мест общепита, а также переработку дикорастущей продукции, промысловую охоту, вылов и переработку рыбы в районах Крайнего Севера. Размер гранта – до 3 млн рублей.

Организация туров на ферму – работающая бизнес-идея. На этом уже зарабатывают сотни хозяйств по всей России. Конечно, потребуются вложения, но если подружиться с гостиницами, можно обойтись небольшими расходами. А когда дело пойдет, подумать и о строительстве собственного гостевого дома.

Источник - Свое фермерство