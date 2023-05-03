Как оформить землю под домом в собственность

Опубликовано: 03.05.2023

Процедура оформления прав собственности на землю — сложный вопрос, которым задаются множество владельцев недвижимости. Незнание тонкостей земельного законодательства — основная причина возникающих затруднений. Разберем основные сценарии, с которыми можно столкнуться на практике.

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Пакет документов

Независимо от того, как земля перешла в собственность, этот переход должен иметь документальное подтверждение. Набор бумаг в каждом случае отличается, но обязательными являются следующие:

заявление, составленное по определенной форме;

кадастровые документы;

паспорт собственника недвижимости;

правоустанавливающие документы.

К этому пакету документов прилагается квитанция об уплате госпошлины.

Процедура оформления

Порядок оформления земли в собственность зависит от множества факторов. К ним относится статус земельного участка, целевое назначение, наличие строений и ряд других.

Наличие строения на земле

В этом случае можно воспользоваться «дачной амнистией» и пройти процедуру оформления земли в собственность по упрощенной процедуре. Если нет такого права, то нужно обратиться в органы местного самоуправления, чтобы заявить право собственности. Согласно действующему законодательству, собственник капитального сооружения имеет преимущественное право на оформление земли под ним, и никто другой не может претендовать на нее.

Наличие жилого здания

Процедура оформления права собственности начинается с подачи заявления в местную администрацию. В документе следует указать вид желаемого права. В данном случае — это право собственности.

Пакет документов включает обязательные бумаги (в том числе на жилое здание) и подтверждающие, что претендент владеет преимущественным правом. В некоторых случаях появляется необходимость оформления кадастровых документов и выкупа земли по кадастровой стоимости.

Заявление рассматривается уполномоченным органом в установленные сроки. В случае отказа у заявителя имеется право на обращение в суд. После получения разрешения собственник недвижимости обращается в Росреестр. Процедура регистрации права собственности на землю проходит в установленном порядке.

Земля под многоэтажным домом

В этом случае от имени всех собственников действует управляющая компания, которая составляет заявление и подает пакет документов в органы местного самоуправления. Основанием для инициации процедуры оформления земли под многоквартирным домом служит протокол общего собрания жильцов, на котором принято решение о приватизации придомовой территории.

Земельный участок будет оформлен в долевую собственность. Это значит, что участок земли, принадлежащий каждому собственнику, будет соответствовать доле площади квартиры по отношению к площади дома. Если квартира не находится в частной собственности, то ее доля принадлежит муниципалитету.

При отсутствии управляющей компании собственники созывают общее собрание и занимаются подготовкой пакета документов. Право собственности оформляется на участок земли, находящийся под домом, и на пространство, отстоящее на метр от него.

У здания несколько владельцев

Дом может принадлежать двум и более владельцам, что несколько усложняет процесс оформления земли в собственность. Для этого должно соблюдаться основное условие — заявление подается от имени всех владельцев здания.

В этом случае они могут реализовать свое право на оформление земельного участка в долевую собственность. Если не все желают участвовать в приватизации, то решение вопроса происходит в судебном порядке.

Недостроенное здание

В отношении недостроя позиция закона однозначна — объект не считается капитальным строительством, поэтому у его владельца нет преимущественного права собственности на землю. Для его приобретения необходимо ввести здание в эксплуатацию, узаконить самострой, а затем обращаться в муниципальные органы с заявлением на приватизацию земельного участка.

Объект после пожара

Для приобретения преимущественного права собственности требуется восстановить имущество после пожара и ввести его в эксплуатацию. Если после происшествия прошло более трех лет и сгоревший дом не был построен и оформлен соответствующим образом, то он будет считаться самозахватом.

Планируемое строительство

Приватизировать землю, которая досталась в наследство или другим путем, без введения в эксплуатацию дома невозможно. Для этого нужно завершить планируемое строительство жилого строения.

Арендованный земельный участок

Приватизировать государственную землю, находящуюся в аренде, возможно, если построить на ней дом. Если арендуемый участок принадлежит частному лицу, то оформить участок в собственность невозможно.

Сложности процесса

Получить землю в собственность без ее выкупа нельзя. Стать владельцем участка бесплатно можно только при наличии особого статуса или других законных оснований. При определении стоимости земли можно ориентироваться на среднюю кадастровую стоимость или цену соседних участков. Количество соток, умноженные на эту цифру, дают в результате сумму, которую покупателю придется заплатить.

Нужно понимать, что некоторые земельные участки нельзя приватизировать, поэтому при обращении в уполномоченный орган гарантированно можно ожидать отказ. К таким случаям относятся следующие:

участок расположен в нескольких территориальных зонах;

пересекаются красные линии застройки;

земля находится на территории, на которой нельзя вести застройку — лесные массивы, особо ценные земли, секретные объекты, водоохранные зоны.

Процедура оформления земли в собственность регулируется множеством законодательных актов. Каждый случай по-своему уникален, поэтому кроме подготовки правоустанавливающих документов придется заниматься подготовкой и других бумаг. Уполномоченные органы строго придерживаются норм закона. Если требования заявителя обоснованы, то проблем с приватизацией земли не возникает.