Как получить землю от государства под ИЖС?

Опубликовано: 03.05.2023

Получить у государства землю бесплатно для строительства дома вполне возможно. В разных регионах страны действуют специальные программы, которые при соблюдении определенных условий дают право обзавестись недвижимостью на безвозмездной основе. Кто может стать участником такой программы, как подать заявку и получить участок земли?

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Кто может получить землю бесплатно

После внесения изменений в Земельный кодекс РФ условия получения земельного участка от государства стали прозрачными и понятными. Четко определен круг лиц, которые могут претендовать на эту льготу.

Герои России/СССР.

Герои Труда России/Соцтруда.

Кавалеры Ордена Славы всех степеней.

Эти достойные люди могут рассчитывать на 8 соток в черте города или 25 соток в сельской местности. Воспользоваться льготой можно однократно. Земля выдается из федерального или муниципального фонда.

Правила учета лиц, которые имеют право получения бесплатной земли, регулируются региональными законами, а список составляется органами местного самоуправления. В субъектах Российской Федерации право на получение бесплатного земельного надела имеют следующие категории граждан:

многодетные и молодые семьи;

военнослужащие и контрактники;

сотрудники органов внутренних дел;

нуждающиеся в жилье (они состоят на особом учете);

молодые специалисты;

работники бюджетной сферы;

ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны.

Полный перечень льготников закреплен в статье 39.19 Земельного кодекса РФ.

Программа переселения

Переезд в другой регион по программе переселения дает право на получение земли бесплатно. Участники программы заносятся в отдельный список и становятся в очередь, ожидание в которой составляет 3-5 лет.

Широко известна программа «Дальневосточный гектар», в соответствии с которой участники могут бесплатно обзавестись землей в одном из 11 регионов ДФО. Менее известны, но популярны муниципальные программы для жителей Крыма, для переселенцев с Крайнего Севера, «Родовое поместье», костромской и ленинградский гектар. На самом деле подобных инициатив множество, а узнать о них можно из официальных источников.

Как оформить землю в порядке очереди

Льготники и желающие участвовать в региональных программах в первую очередь должны заявить о своем желании получить землю. Для этого можно подать заявку через МФЦ лично или на сайте. И запастись терпением.

Местные власти проводят розыгрыш лотереи, в котором заявитель участвует лично. Процесс заключается в том, что претендент вытягивает билет, на котором указан кадастровый номер земельного участка. У очередника нет права выбора понравившегося надела, но он может отказаться от полученного предложения, если считает, что земля не подходит для его нужд. В последнем случае участник проекта снова становится в очередь и опять запасается терпением на год-два.

Если очередник планирует на участке вести индивидуальное строительство, то он должен участвовать в программе по улучшению жилищных условий. В противном случае он может рассчитывать на землю под садоводство, на которой закон тоже разрешает строительство.

Получение в собственность земли, которой граждане владеют фактически

Изменения в земельном законодательстве привели к определенным юридическим противоречиям. Для их разрешения действуют особые нормы, позволяющие бесплатно получить землю, которой граждане фактически владеют.

На земле построен дом

В случае возникновения права собственности на землю, принадлежащей государству, до 2001 года собственники дома могут безвозмездно получить его в свою собственность. Этим правом также могут воспользоваться люди, которые получили дом в наследство до 30 октября 2001 года.

Участок находится в безвозмездном пользовании

Если с момента передачи участка под ИЖС, ЛПХ или фермерское хозяйство прошло 5 лет, то он может быть передан в собственность. При этом обязательно должно соблюдаться условие — земля на протяжении всего срока использовалась по назначению для заявленных целей.

Некоторые категории особо ценных специалистов, которым дано право безвозмездного пользования земельным участком для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства, могут получить его в собственность. Перечень специалистов, наделенных таким правом, устанавливается региональными законами.

Участок изымается для муниципальных или государственных нужд

Если земельный надел был предоставлен до 2001 года в бессрочное пользование или наследуемое владение, а сейчас изымается государством, то гражданин вправе рассчитывать на компенсацию. При наступлении такого случая ему бесплатно выдается такой же участок на безвозмездной основе.

На земле расположен гараж

В 2021 году начала действовать так называемая «гаражная амнистия», которая дает право оформить в собственность и гараж, и землю под ним. Для этого должны соблюдаться следующие условия:

земля находится в муниципальной или государственной собственности;

нет ограничений в обороте;

участок получен на одном из следующих оснований — передан для строительства гаража; перешел по наследству;

образован из земли, принадлежащей гаражному кооперативу, и передан решением общего собрания.

Когда могут изъять

По закону, если участок находится в запущенном состоянии на протяжениb трех лет, то он может быть изъят. В юридической практике такие случаи практически не встречаются. Причина этого — отсутствие реальных механизмов изъятия. Однако утратить право на землю можно в следующих случаях:

наличие на участке самовольной постройки, которую владелец не желает сносить или узаконить;

изъятие земли для государственных нужд.

Отказ от земли

Такие случаи на практике — не редкость, так как после оформления бесплатной земли может оказаться, что участок не соответствует ожиданиям. Причиной отказа может быть неудачное расположение, слишком высокие затраты на эксплуатацию и невозможность продать по выгодной цене из-за низкой стоимости на рынке. Для отказа от участка нужно подать заявление в уполномоченный орган и пройти определенную процедуру.