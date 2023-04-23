Как выбрать хорошие семена для посадок на дачном участке и сэкономить

Опубликовано: 23.04.2023

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Перед посадочной порой дачники возмущаются: все дорожает, что делать! «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым разбиралась в ценообразовании и возможностях сэкономить даже в самый сезон.

Если посмотреть на стенд с семенами в магазине, то вы увидите, что цены выросли только на семена импортные. О росте цен на них говорили и владельцы сервисов, поставляющих эту красоту. Повышение объяснимо: это и постоянно плавающий курс валюты, и проблемы в доставке иностранных товаров, зачастую созданные специально нашими зарубежными «друзьями».

Но семена овощных и зеленных культур, произведенных в России, остались все в тех же ценовых категориях. Панику разводят те садоводы-огородники, которые свято верили исключительно в импортные семена. Но у них тоже есть свои минусы, в первую очередь связанные с тем, что данные культуры могут не очень нам подходить климатически. Многие распиаренные культуры, например красавица-глициния, в нашем климате не растут такими красавицами, какими их представляют на пакетиках с семенами. Кстати, дорогие семена мы с друзьями, например, уже много лет покупаем сообща и делимся друг с другом, это очень выгодно.

Главное — поймите: у нас блистательные селекционеры. И наши семена легко заменяют любые импортные аналоги.

Ах, эти огурцы

Кстати, по данным порталов «Авито» и Price, во время текущей посевной страды больше всего у россиян выросла потребность в семенах огурца (96 процентов), томата и перца (67 и 47 процентов соответственно).

Налетай, подешевело!

Подавляющая часть дачной техники по сравнению с весной прошлого года подешевела на 15–30 процентов. Это касается и российских, и импортных вариантов.

Будьте реалистами

Читая информацию на упаковке семян, особенно дорогих, постарайтесь не забывать, что описание сорта или гибрида растения, как правило, составляет маркетолог, а не селекционер. И задача упаковки — заставить на нее потратиться, а вовсе не рассказать объективно о плюсах и минусах сорта.

Тестируем новеньких

Новые культуры и сорта нужно проверить на своем опыте, ведь вы сажаете для себя! Может, вам просто не нужны эти «очень урожайные патиссоны», которые рекламировал сосед, потому что вы не любите их? И этот салат вам может оказаться не по вкусу, зачем же вы посеяли его целую грядку?

Выгодные многолетники

Если вы знаете, что «срываетесь», видя рассаду, покупаете много лишних растений, жадничаете (а это бывает у цветоводов!), переходите потихоньку на посадку многолетних цветущих культур. Да, самые большие траты у цветоводов — именно на цветочную рассаду. Многолетние клумбы потребуют и меньшего ухода, и меньших трат.

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Составьте план

Прежде чем закупать семена для посева, вспомните, какие грядки и в каком количестве вы собираетесь засаживать, и прикиньте, сколько семян нужно. Как правило, дачник покупает как минимум вдвое больше семян, чем нужно.

Изучайте агротехнику

Вы купили вожделенный пакетик с семенами и краткой аннотацией, гласящей, что этому сорту особый уход не нужен. Нарушение агротехники приводит к тяжелым последствиям для растения, нередко — к его гибели.

Равнение на... востребованных!

В последние два года весной наблюдается рост спроса на семена микрозелени, лука-батуна, пряных трав, арбузов и дынь. Также растет спрос на томаты с «шоколадным» окрасом кожицы, черри, а также перец болгарский.

Лучше реже!

Очень большие количественные потери семян происходят непосредственно при посеве. Если вы потратите чуть больше времени, но будете сеять морковь, свеклу, салат не густо (что проще, но требует потом прополки), а по семечку, пакетика семян вам хватит не на строчку, а на половину грядки.

Хит сезона: микрозелень

Семена для проращивания микрозелени продаются и на садоводческих рынках, и в интернете. Купить их на заказ через сеть будет дешевле, особенно если попасть на какую-нибудь акцию. Для выращивания не подходят представители семейства пасленовых (перец, баклажан, картофель и томаты). Не подходят для проращивания и тыквенные растения (они сильно горчат), и микрозелень фасоли (она токсична).

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Свое — пригодится!

Собранные на участке в конце сезона семена помогут вам надежно защититься от неприятностей. Настурция, ноготки (календула), тагетес (бархатцы), декоративный подсолнух — все эти растения прекрасно будут цвести и на следующий год, сохраните их семена.

Ранние — надежнее!

Реально урожайные сорта обычно сложны в выращивании. Так что начинающим огородникам за ними гоняться не стоит, а выбирать надо то, что даст пусть не самый мощный, но все же урожай. В условиях Подмосковья это раннеспелые сорта овощей — они, скорее всего, успеют созреть в любом случае. Ростки тыквы, готовые к посадке.

На что смотреть

Выбирая семена, смотрите не только на их срок годности (слишком длительный должен вас насторожить) и целостность упаковки. Важно — у кого вы их покупаете.

— Продавцы должны быть только проверенными, лучше покупать семена напрямую у производителей семян, это удобно делать через интернет, — рассказывает агроном-консультант Сергей Ловченко. — Но самое главное, как мне кажется, — удостовериться, что выбранный вами сорт входит в Госреестр селекционных достижений.

Не входящие в него сорта тоже могут быть очень даже хорошими, но внесение в реестр как бы априори предполагает, что за него селекционер несет некую ответственность перед доверяющим ему покупателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Киреев, зампредседателя Союза садоводов по Москве и МО, директор ДСУ сервисной компании проекта «Мой гектар»:

— Насущный вопрос сейчас, конечно, семенной картофель. Посадки начнутся с 1 мая. Опытные садоводы, имеющие 6–15 соток, семена сами собирают и заготавливают. Дачники с совсем небольшими участками просто докупят картофель — никаких проблем с этим нет, и ценовых колебаний никто не ощутит. Главная же история семенного фонда касается больших промышленных объемов. Те, у кого участки от 25 до 100 соток, вряд ли будут все засаживать картофелем и удорожания посадочного материала на себе не прочувствуют. Местные сельхозпроизводители и частные заготовщики, скорее всего, уже заготовили и хранят посадочный материал в большом количестве. Подорожание может возникнуть потом, если уродится мелкий нетоварный картофель и сетям нужно будет изменять стандарты, чтобы можно было его продавать — торговые сети имеют свою очень четкую градацию.

Фото: Pxhere

Источник - Вечерняя Москва