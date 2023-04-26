Меры поддержки для переработчиков дикоросов

Опубликовано: 26.04.2023

Об этом заявила заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова, выступая на конференции, посвященной дикоросам и традиционным промыслам, как важному элементу развития сельской экономики. Участники рынка и эксперты обсудили потенциал отрасли, механизмы ее поддержки и развития.

Продукция, полученная из дикоросов, используется в молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, включая продукты детского питания. Она является важной составляющей продовольственной безопасности России и импортозамещения. Вместе с тем, хотя сбор и заготовка являются значимой составляющей занятости и доходов сельского населения на отдаленных территориях, в настоящее время этот рынок еще недостаточно организован. По данным Минсельхоза России, имеющиеся мощности по переработке ягод составляют порядка 53 тыс. тонн, при этом загружены они на 70%, из которых 20% — это переработка дикорастущих ягод. Как отметила Елена Фастова, потенциальная возможность по переработке грибов – порядка 13 тыс. тонн с таким же уровнем загрузки.

По словам замминистра, для популяризации продукции из дикоросов необходимы постоянно действующие экспозиции по данному направлению. Так, сейчас прорабатывается вопрос о ее организации на ВДНХ. Также отдельный стенд в этом году планируется в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень».

Говоря о мерах государственной поддержки отрасли, Елена Фастова отметила, что в текущем году внесены изменения в Постановление Правительства РФ 1528, которые позволят получать льготные кредиты всем переработчикам дикоросов. Подписание документа ожидается в ближайшее время. Также прорабатываются вопросы таможенно-тарифного регулирования, которые простимулируют переработку внутри страны и помогут увеличить экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, как было отмечено в ходе конференции, в Госпрограмме развития АПК еще с 2020 года предусмотрены субсидии в виде грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на создание, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, сортировке, хранению, переработке и реализации дикоросов. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» реализуется льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование.

Источник - Минсельхоз