Новости Сервисной компании «Мой гектар» 01–07 июня 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Собственник участка для нас является полноправным партнером-соинвестором. Поэтому мы еженедельно сообщаем о том, что происходит на территории поселков проекта «Мой гектар».
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Расчистка территории
|
1100 м
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Разметка дороги
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800 м
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Оканавливание территории
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1985 м
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Прорезка и разравнивание вынутого грунта
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1400 м
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Установка межевых знаков
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111 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Сервисная компания «Мой гектар» завершает работы по расчистке территории: произведена расчистка полотна дороги от лесопосадок 1000х12 метров, а также разметка дороги по полю и кустам 900х12 метров.
Поселок «Малая родина 2»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы: вынос технических межевых знаков под расчистку территории.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Наши рабочие выполняли земляные работы в поселке, организовали 6 проездов:
- отсыпка траншеи;
- перемещение и планировка песка;
- трамбовка песка виброплитой;
- укладка труб для водоотведения;
- заделка стыков;
- обратная отсыпка траншеи песком.
На следующей неделе будет переброшен бульдозер и каток для выравнивания, досыпки грунта. Также продолжаются сельскохозяйственные работы в поселке.
Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
На завершающей стадии строительство дорог. В ближайшее время планируется сдача зоны стандартного развития и зоны интенсивного развития.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
Выполнены кадастровые работы: вынос технических точек под дороги 1900 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Используя бульдозер, наша стройбригада занималась расчисткой территории от лесопосадок 100 метров, прорезкой дороги 1210 метров и разравниванием вынутого грунта 1210 метров.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
В поселке произведен демонтаж и монтаж деревянной опоры въездной группы.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Проведены кадастровые работы: вынос технических точек под опоры линий электропередач (38 точек). Наши рабочие приступили к установке столбов ЛЭП и натягиванию проводов в поселке. Закончена покраска дома управляющего.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» завершают работы по отводу воды. Проведены работы по оканавливанию дороги 1421 метр с помощью экскаватора Doosan 175, копке траншей для установки дренажных труб, укладке труб, выравниванию грунта и выравниванию дорог.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 111 межевых знаков:
- «Усадьба в Завидово» — 24 металлических знака.
- «Долина Селигера» — 9 металлических и 20 деревянных знаков.
- «Мое поместье» — 13 металлических и 45 деревянных знаков.
С 13 июня будут начаты работы в зоне стандартного развития в поселке «Долина Селигера». На место прибудет бригада и кадастровые инженеры, а также необходимая техника.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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