Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–19 апреля 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день!
На прошлой неделе наши специалисты занимались благоустройством территорий в ваших поселках. Посмотрите на выполненные работы и убедитесь в том, что СК «Мой гектар» является надежным партнером.
Сейчас сезон, и мы активно собираем заявки на сельхозработы и работы по организации съездов на участки. По коллективным услугам также принимаем заявки на дороги, электричество. Если у вас планируются работы на участке в этом году, то стоит поторопиться. На комплекс различных услуг сейчас действуют выгодные предложения.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Срезка дорожного полотна
|
650 м
|
Оканавливание территории
|
1870 м
|
Разравнивание территории
|
1700 м
|
Расчистка территории
|
1000 м
|
Установка межевых знаков
|
90 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
В поселке установили арки, планируется установка указателей для проезда. Скоро начнутся работы по строительству дорог. На прошлой неделе наши рабочие продолжили расчищать территорию от лесопосадок площадью 1000х12 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Нами были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков.
Строители выполняли в поселке дорожные работы. Для этого был задействован экскаватор Doosan 300:
- срезка дорожного полотна — 150 метров;
- оканавливание — 1500 метров;
- разравнивание — 1200 метров.
Осталось 3,5 км — и работы по оканавливанию и срезке будут готовы. Далее останется работа грейдера по уплотнению грунта.
В наших планах со следующей недели начать заниматься благоустройством территории (установка башни въездной группы, ворот, отделка дома управляющего, подведение коммуникаций), то есть полностью вводить в эксплуатацию.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» провела кадастровые работы: вынос технических точек под расчистку.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке работает бульдозер, который производит следующие работы по строительству дорог:
- разметка — 100 метров;
- прорезание — 500 метров;
- разравнивание вынутого грунта — 500 метров.
Вскоре будет доставлен экскаватор, который приступит к оканавливанию.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Скоро в поселке будет электричество. На завершающей стадии работы по подключению подстанции.
Работы по благоустройству дома управляющего и арки практически закончены. Осталось произвести зачистку и покрасить дом. Далее планируется заняться облагораживанием территории. Ждем, когда все подсохнет.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Получены техусловия на присоединение к электросетям в поселке. Работы по подготовке дома управляющего практически завершены. На прошлой неделе выполнялись следующие работы по внутренней и внешней отделке:
- подгонка и монтаж плинтусов;
- установка порогов;
- заделка щелей над межкомнатными дверями;
- монтаж откосов и наличников на двери и окна;
- выравнивание стропил крыши;
- установка отливов на окна;
- отбеливание фасада.
Останется покрасить дом и подвести коммуникации. Это бурение скважины, ввод воды в дом, установка канализации.
Поселок Synergy Country Club
Развитие поселка
Наши специалисты завершают работы по благоустройству береговой зоны. Проводятся расчистка и устройство дороги. Далее в планах — оканавливание и срезка.
Для того чтобы узнать точные размеры вашей земли, необходимо провести межевание участка. Собственники наших поселков позаботились об этом и готовы приступить к благоустройству своих участков. Установлено 90 металлических межевых знаков.
В поселке «Междуречье на Валдае» — 18 штук, «Малая родина» — 22 штуки, «Усадьба Бологое» — 50 штук.
Запланированы работы по электрификации и в других поселках. А также строительные работы в поселке «Антоново» («Долина Селигера»).
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: