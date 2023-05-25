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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 18–24 мая 2023

Опубликовано: 25.05.2023

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

В поселках проекта «Мой гектар» продолжаются дорожно-строительные работы и благоустройство территорий. Техника трудится по всем фронтам: производится прорезка дорожного полотна, оканавливание дороги, расчистка территории от ненужной растительности. Расскажем, что и где сделано за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

600 м

Разметка дороги

985 м

Оканавливание территории

1164 м

Установка межевых знаков

90 шт.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

При помощи бульдозера наши строители выполняли работы по расчистке территории от лесопосадок 600 метров и разметке дороги 985 метров.

Работы в поселке «Малая родина 1» завершены, стройбригада перемещается в поселок «Малая родина 2».


Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Осталось всего 6 километров до завершения дорожных работ.

В поселке проведены кадастровые работы — вынос технических межевых знаков под расчистку.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке начались сельскохозяйственные работы. Работает трактор. В настоящее время мы проводим вспашку, затем планируется боронование, посадка и обработка участков для клиентов, которые обратились к нам.

Кстати, у вас еще есть время оставить заявку на сельскохозяйственные работы.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Наши рабочие выполняли прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 50 метров. В этом им помогал бульдозер Dressta TD-15H.


Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

В поселок переброшен грейдер, чтобы произвести работы по выравниванию дорог.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

На данный момент завершаются наружные работы по дому управляющего:

  • покраска стен;
  • выравнивание, шлифовка, покраска торцевых бревен;
  • демонтаж лесов.

На следующей неделе дом будет готов к сдаче.

В поселке собрана трансформаторная подстанция (КТП), и подготовлено все к монтажу. В ближайшее время будут устанавливаться столбы ЛЭП, фонари.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Отделочные работы по дому управляющего практически завершены. К середине следующей недели дом будет полностью готов к сдаче.

В поселке продолжаются дорожно-строительные работы, которые включают отведение воды, перекладку труб и оканавливание дороги 1164 метра.


Поселок «Sinergy Country Club»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» выполнила работы по планировке обочины 310 метров с обеих сторон и 660 метров с одной стороны. В помощь был переброшен экскаватор Cat 330.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 90 межевых знака:

  • «Малая родина» — 12 металлических знаков;
  • «Имение Алексеевское» — 21 металлический знак;
  • «Долина Вазузы» — 8 металлических и 22 деревянных знака;
  • «Междуречье на Валдае» — 9 деревянных знаков;
  • «Усадьба Бологое» — 12 металлических и 18 деревянных знаков.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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