Новости Сервисной компании «Мой гектар» 25–31 мая 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
В поселках проекта «Мой гектар» активно идут работы. Техника трудится по всем фронтам: расчистка территории от ненужной растительности, разметка дорожного полотна, оканавливание, вспашка. Расскажем, что и где сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Расчистка территории
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820 м
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Разметка дороги
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800 м
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Оканавливание территории
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1985 м
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Прорезка и разравнивание вынутого грунта
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1400 м
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наша стройбригада заканчивает работы по расчистке и разметке территории. За прошедшую неделю выполнено:
- расчистка территории от лесопосадок 820х12 метров;
- разметка дорожного полотна 600х12 метров по полю и кустам;
- разметка дорожного полотна 200х12 метров по лесопосадкам.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
В поселке проводятся сельскохозяйственные работы при участии трактора К-700 с плугом. Также выполнены кадастровые работы: вынос технических точек для сельскохозяйственных работ (39 участков, 370 км).
В настоящее время ведется укладка труб для водоотведения. Также начата установка траверс для подведения электричества.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Наши рабочие с участием бульдозера Dressta TD-15H выполнили прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 600 метров.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Завершаются работы по грунтовке и покраске наружной стены дома управляющего, фронтона, ветровых досок и наличников, а также проведены выравнивание и шлифовка столбов. Выполнена установка отливов и наличников на окна.
Кроме того, наши специалисты осуществляли монтаж внутренней канализации и подключение к системе водоснабжения.
Также проводились работы по электрификации: установка трансформаторной подстанции, натягивание проводов для освещения и монтаж фонарей.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке идут дорожные работы: оканавливание 1985 метров и отвод воды. Работает экскаватор Doosan 175.
Дом управляющего на завершающей стадии: осталось установить и покрасить двери.
Поселок «Sinergy Country Club»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» производили работы по разравниванию обочины 800 метров с обеих сторон. Заканчиваются работы по оканавливанию.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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