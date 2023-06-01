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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 25–31 мая 2023

Опубликовано: 01.06.2023

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

В поселках проекта «Мой гектар» активно идут работы. Техника трудится по всем фронтам: расчистка территории от ненужной растительности, разметка дорожного полотна, оканавливание, вспашка. Расскажем, что и где сделано за неделю.


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

820 м

Разметка дороги

800 м

Оканавливание территории

1985 м

Прорезка и разравнивание вынутого грунта

1400 м


Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Наша стройбригада заканчивает работы по расчистке и разметке территории. За прошедшую неделю выполнено:

  • расчистка территории от лесопосадок 820х12 метров;
  • разметка дорожного полотна 600х12 метров по полю и кустам;
  • разметка дорожного полотна 200х12 метров по лесопосадкам.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке проводятся сельскохозяйственные работы при участии трактора К-700 с плугом. Также выполнены кадастровые работы: вынос технических точек для сельскохозяйственных работ (39 участков, 370 км).

В настоящее время ведется укладка труб для водоотведения. Также начата установка траверс для подведения электричества.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Наши рабочие с участием бульдозера Dressta TD-15H выполнили прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 600 метров.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Завершаются работы по грунтовке и покраске наружной стены дома управляющего, фронтона, ветровых досок и наличников, а также проведены выравнивание и шлифовка столбов. Выполнена установка отливов и наличников на окна.

Кроме того, наши специалисты осуществляли монтаж внутренней канализации и подключение к системе водоснабжения.

Также проводились работы по электрификации: установка трансформаторной подстанции, натягивание проводов для освещения и монтаж фонарей.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В поселке идут дорожные работы: оканавливание 1985 метров и отвод воды. Работает экскаватор Doosan 175.

Дом управляющего на завершающей стадии: осталось установить и покрасить двери.


Поселок «Sinergy Country Club»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» производили работы по разравниванию обочины 800 метров с обеих сторон. Заканчиваются работы по оканавливанию.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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