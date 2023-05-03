Новости Сервисной компании «Мой гектар» 27 апреля — 3 мая 2023
Расчистка, разметка, срезка, оканавливание: какие работы сделаны за неделю
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день!
В начале мая природа расцветает, а ваши поселки готовятся к летнему сезону: идет активное благоустройство территории, строительство дома управляющего, дорог и других объектов.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Расчистка территории
|
2450 м
|
Разметка территории
|
1720 м
|
Срезка дорожного полотна
|
200 м
|
Оканавливание территории
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100 м
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Установка межевых знаков
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41 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Продолжаем готовить территорию для предстоящих дорожных работ. Наши специалисты расчистили полотно дороги 1350х12 метров, сделали разметку дороги 600х12 метров. Проведены кадастровые работы в поселке — вынос точек межевых знаков под расчистку.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Экскаватор Doosan 300 продолжает помогать строить дороги в поселке. Наша стройбригада занималась расчисткой от лесопосадок 100х10 метров, срезкой полотна дороги и оканавливанием с обеих сторон 100 метров.
Процесс оканавливания успешно завершен, осталось только пройти грейдером, чтобы уплотнить дорожное полотно.
Готовимся к работам — организация проездов на перекрестках (закладка труб, выравнивание, утрамбовка, работа с проездами, оканавливание). По завершении этого этапа мы приступим к сельскохозяйственным работам.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке активно трудится бульдозер Dressta TD-15H. Выполнены расчистка территории 1000 метров и разметка дороги 1120 метров. Далее приступим к оканавливанию.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В поселке полным ходом идут подготовительные работы. Проводится покраска в доме управляющего (потолок, балки, окна, дверные откосы и наличники). Сделаны замеры ворот и калитки на въездной группе.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Наши рабочие с помощью экскаватора Doosan 175 выполняли следующие виды работ:
- срезка плодородного грунта 100х30 метров;
- планировка территории и выравнивание участка у дома управляющего;
- установка межевых знаков для планирования дороги и заезда с парковочной зоны.
Дом управляющего был покрашен и обработан снаружи. Также был переварен шлагбаум, наращены и залиты столбы под опоры арки.
Продолжаются работы по установке опор ЛЭП.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю был установлен 41 металлический межевой знак:
- «Усадьба в Завидово» — 21 штука;
- «Усадьба в Подмосковье» — 20 штук.
По электрификации в ближайшее время начинаем работы в поселке «Усадьба Бельгардов», далее — в поселке «Усадьба в Завидово».
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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