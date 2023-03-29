От Сохи до Сохи: Дом из MHM панелей
Мы пообщались с совладельцем завода по производству пока еще экзотичного стройматериала — панелей Massiv-Holz-Mauer.
Технология такого строительства пришла к нам из Германии. Там, и вообще в Европе, а также на Ямале и в Якутии широко распространены административные и жилые здания из MХM панелей. Они прочные и быстровозводимые. В отличие от обычного дерева они не дают усадку. Такие панели максимально экологичны, ведь состоят из 100% натуральных материалов: древесины и алюминия. Чтобы проверить эти данные, мы обратились к представителю завода-изготовителя.
В новом выпуске узнаем, как устроено производство панелей, познакомимся с оптимальным проектом дома из MHM на бумаге, а также оценим планировку в реальности.
Заказать дом от Wood Massiv можно на сайте завода: https://wm-mhm.ru/
Также у производителей есть собственный канал на YouTube
Для оперативной связи с представителем завода номер WhatsApp: 89687763535
Выбрать участок под усадьбу или для организации хозяйства можно на сайте
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