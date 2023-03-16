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Почему стоит посадить репу на своем участке?

Опубликовано: 16.03.2023

Российский президент Владимир Путин заявил, что европейцам будет сложно следовать совету властей и перейти на репу вместо салата и помидоров, поскольку урожайность в России значительно выше.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, глава государства сказал, что западные страны столкнулись с теми же проблемами, что год назад пророчили России, в частности с дефицитом товаров.

«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», — сказал Путин.

Он допустил, что причиной низкого урожая в Европе могли быть погодные условия, однако подчеркнул, что для повышения урожайности западным странам «сложно будет обойтись» без российских удобрений.

Великобритания из-за неурожая в связи с холодной погодой в Испании и Северной Африке столкнулась с дефицитом салата и помидоров.

Министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи, выступая в палате общин, предположила, что выходом в условиях дефицита свежих овощей могло стать употребление репы.

«Многие люди прямо сейчас ели бы репу, а не думали обязательно о салате, помидорах и тому подобном», — сказала она.

Источник - РБК

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