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Полуфинал премии «Бизнес-Успех»: «Мой гектар» как лучший туристический и сельскохозяйственный проект

Опубликовано: 22.03.2023

Сегодня, 22 марта 2023 года, состоялся полуфинал XII премии «Бизнес-Успех» в Общественной палате РФ в Москве. Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится ежегодно начиная с 2011 года.

Проект «Мой гектар» объявили номинантом сразу в двух категориях: «Лучший сельскохозяйственный проект» и «Лучший туристический проект». Представителем выступил руководитель отдела по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

Полуфинал открыли приветственным словом:

  • Александр Калинин, президент «Опоры России».

  • Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».

  • Марина Романова, заместитель председателя ВЭБ.РФ.

  • Владислав Корочкин, заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ.

  • Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково».

  • Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» ПСБ.

  • Нонна Каграманян, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

  • Анна Ляцу, управляющий директор Управления корпоративных и внешних коммуникаций.

На премии в этом году было заявлено 14 номинаций:

  • «Лучший производственный проект»;
  • «Лучший экспортный проект»;
  • «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»;
  • «Лучший технологический проект»;
  • «Премия для самозанятых»;
  • «Лучший интернет-проект»;
  • «Лучший сельскохозяйственный проект»;
  • «ЗОЖ»;
  • «Лучший созидательный проект»;
  • «Лучший проект в сфере креативных индустрий»;
  • «Лучший женский проект»;
  • «Лучший социальный проект»;
  • «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
  • «Лучший туристический проект».

После объявления номинантов было проведено два мастер-класса:

  • Мастер-класс «Самодисциплина современного лидера». Спикер: Александр Яковлев, эксперт по построению системного бизнеса, соучредитель Федерации MMA, официальный представитель Международной организации труда в России, совладелец сети спортивных клубов единоборств.

  • Мастер-класс «Бизнес-моделирование как основной инструмент систематизации и построения структуры успешного стартапа». Спикер: Роман Володин, директор агентства маркетинга Volodin Digital, победитель «Лиги лекторов», победитель премии «Бизнес-Успех».

Далее состоялась спикер-сессия на тему «Возможности в условиях турбулентности: как создавать прорывные бизнес-решения».

Проект «Мой гектар» прошел в финал премии.

Как отметил Игорь Калинин, мероприятие организовано, как всегда, очень профессионально, все номинанты — очень достойны, надеемся на победу.

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