Правительство России поддержало инициативы по комплексному развитию сельских территорий

Опубликовано: 24.04.2023

24 апреля 2023 года состоялось заседание рабочей группы правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества по направлению «Энергетика».

Член комиссии, председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин во вступительном слове отметил важность и значимость как садоводческих товариществ, так и всех форм развития жизни на земле, напомнил о важности развития территорий.

Комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества была создана в 2022 году распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, ее создание инициировал проект «Мой гектар» вместе с Союзом садоводов России.

Комиссию возглавила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. В 2023 году под ее руководством было сформировано две рабочих группы:

По энергетике: для проработки проблемных вопросов, связанных с тарифным регулированием оказываемых садоводам и огородникам услуг по электроснабжению, с передачей объектов электросетевого хозяйства электросетевым организациям, с оптимизацией процедуры технологического присоединения к сетям электроснабжения, с газификацией территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

По имущественным вопросам: для решения проблем, связанных с оформлением прав на объекты недвижимости на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, с вовлечением в оборот неиспользуемых садовых и огородных земельных участков, с развитием применения института комплексных кадастровых работ применительно к территориям ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Решение насущных проблем садоводов и огородников — важный вопрос для государства. По оценкам Союза садоводов России, к этой категории относятся 60 млн граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн. Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволяют гражданам без проблем решать многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам.

Денис Бучельников, член комиссии, руководитель проекта «Мой гектар», отметил: «Сегодня на заседании были затронуты вопросы, касающиеся энергетики и сетей: подключение садоводов, переход СНТ на сельский тариф с понижающим коэффициентом, уменьшение платы за техприсоединение, газификация, передача электросетевого хозяйства от СНТ участникам профессионального рынка, являющиеся близкими в рамках масштабирования и развития проекта «Мой гектар».

Новые присоединения особенно важны для наших собственников. Мы разработали методы альтернативной поддержки, точечной, для определенных групп и проектов при отмене льготного подключения.

Данные группы вызывают большой интерес у участников и носят прикладной характер: вносятся дополнительные предложения, обсуждаются необходимые поправки в законодательные инициативы».

Государство несомненно должно помогать регионам в вопросах развития территорий. В тех регионах, где губернаторы активно занимаются улучшением качества жизни на земле, развитием туризма и обеспечением стабильности, инициативы получают поддержку от государства, которое предоставляет сильным губернаторам свободу действий.

Сергей Степашин привел примеры значимых проектов в сфере поддержки населения со стороны государства, в частности рассказал о Белгородской области, которая запустила программу выдачи гектаров земли тем, кто желает здесь обосноваться, с последующим обеспечением всеми необходимыми коммуникациями.

Член комиссии, председатель общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Олег Валенчук отметил вклад проекта «Мой гектар» в работу комиссии, упомянул, что есть инициативные проекты, которые являются знаковыми для России в тяжелое время. «Вопросы электричества, коммуникаций, энергетики являются единым вопросом для всех жителей России», — подытожил спикер.

В рамках встречи также был поднят вопрос газификации. Обсуждалась льготная программа газификации последней мили, заслушан отчет Минэнерго по линии Газпрома: сколько домовладений уже присоединено, сколько еще планируется присоединить, озвучены прогнозные сроки и темпы присоединения.

Ранее заместитель Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества.