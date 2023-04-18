Применение геоинформационной системы для землевладельцев: как масштабировать бизнес

Опубликовано: 18.04.2023

Оценка земли сопряжена со множеством экономических расчетов. При этом выбор места на основании удаленности от города и основных логистических магистралей — это лишь верхушка айсберга. Для детализации характеристик территории привлекаются специалисты, которым понадобится собрать инженерную (геодезическую, геологическую, гидрометеорологическую, экологическую, геотехническую) информацию, чтобы составить полную картину.

Ранее процесс сбора мог занимать длительное время и обойтись заказчику достаточно дорого. Современное программное обеспечение позволяет создать детализированную информационную систему, значительно сократив время работы геодезистов и проектировщиков. Для владельцев земли использование ИТ-технологий выражается в значительной экономии времени и средств на создание комплексной информационной базы — приложения для геоинформационной системы (далее — ГИС-приложение), которое будет полезно не только для проведения дальнейших инженерных изысканий, но и будет хорошим подспорьем при продаже земельных участков будущим клиентам.

Современные ГИС-приложения: высокая детализация

В качестве примера комплексного ГИС-приложения можно рассмотреть инновационные разработки ИТ-специалистов компании «Большая Земля», которые применялись для нескольких земельных кластеров в Тверской области в рамках проекта «Мой гектар».

1. Актуальный ортофотоплан

Для составления карты объекта в приложение загружаются общедоступные космические снимки («Яндекс.Карты») и специально сделанные аэрофотоснимки с беспилотных летательных аппаратов, дающие предельную актуальность и детализацию. На их основе составляется актуализированный ортофотоплан (ОФП), чтобы сопоставить прогресс изменений на территории.

Сопоставление актуальности данных. «Яндекс»: 2011–2012 гг., DigitalGlobe — ОФП: октябрь 2022

Аэрофотоснимки регулярно загружаются в базу данных, чтобы отслеживать динамику изменений. Помимо этого, с каждой новой итерацией проводится ремастеринг и улучшается качество изображения. Это нужно не только для создания качественной картографии, но и для получения основы под производные продукты.

2. Цифровые модели местности, рельефа, леса

Детальный ОФП позволяет использовать алгоритмы для расчета точной 3D-модели с перепадами высот — получается цифровая модель местности (ЦММ). Также современное программное обеспечение может автоматизировать выделение рельефа среди прочих деталей местности, например растительности, строений, опор линий электропередач. Если убрать деревья и прочие сильно выступающие над уровнем земли объекты, чтобы оставить только поверхность земли, — получится цифровая модель рельефа (ЦМР). При помощи нее можно, например, видеть перепады высот в рамках территории, полотна дороги и ее канав по обочинам. Вычитая из ЦММ цифровую модель рельефа, можно получить данные о высоте растительности в поселке — получится цифровая модель леса. Каждую из этих моделей можно использовать в дальнейших инженерных изысканиях.

3. Стоки, уклоны, экспозиции и т. д.

Наличие качественной ЦМР открывает новые полезные возможности — например программный расчет характеристик гидрологии и геоморфологии. С помощью алгоритмов по цифровой модели можно провести тальвеги и оценить, в каких местах на участке будут водотоки и какого порядка. Также с помощью этой модели можно понять, где находятся бассейны водосбора — тальвеги высшего порядка. Обладая такой информацией, можно определить, какие инженерные мероприятия будут нужны для избежания рисков при строительстве.

ЦМР с наложением гидрологии

Уклоны позволяют оценить перепады рельефа и, следовательно, узнать, какие затраты понадобятся при возведении зданий, если рельеф неравномерный. Знание об экспозиции важно для сельскохозяйственных нужд. На модели южные участки подсвечены теплым желтым цветом — в этих местах больше света и быстрее тает снег. Адаптация алгоритмов и данных Google Earth Engine также позволяет оценить плодородность участков. Такие факторы вполне могут отразиться на ценности конкретных участков земли.

Преимущества использования ГИС-приложений для оценки земли

Ключевая особенность единой геоинформационной системы — возможность либо подключать дополнительные цифровые модели для создания максимально полной геоинформационной системы, либо использовать информацию, полученную в ходе расчетов в сторонних приложениях. Например, для расчета продуктов гидрологии и геоморфологии использовались исследования и алгоритмы, разработанные учеными Гамбургского и Геттингенского университетов.

Использование мировых практик и разработок ведущих отраслевых специалистов позволяет непрерывно улучшать ГИС-приложение проекта «Мой гектар». Ключевую роль в этом процессе играет непрерывная обработка обратной связи пользователей. Лучшие из выполненных проектов формируют вектор развития геоинформационной системы, ключевые решения становятся доступнее и экономически эффективнее для тиражирования и повторного использования.

На практике это означает, что заказчик может существенно сэкономить — как время, так и бюджет для проведения инженерных изысканий и работ. Цифровизация повлияла как на срок изготовления моделей рельефа и местности, так и на конечную стоимость. Современный подход позволяет получить конечный продукт в виде аэрофотоснимков в течение недели-двух. Ранее этот процесс мог занять 4-5 месяцев и задействовал бы гораздо большее число специалистов. Сроки создания ОФП и производных в виде ЦММ и ЦМР при задействовании современного программного обеспечения также заметно ускоряются. Экономическая выгода этого подхода позволяет сократить бюджет в 7-8 раз.

Екатерина Романова главный редактор проекта «Мой гектар», компания «Большая Земля»









Источник – ComNews.ru