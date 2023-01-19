Проект «От сохи до сохи»: Продали квартиры и вложились в 4 гектара земли

Опубликовано: 19.01.2023

Как известно, в XIV веке в непролазной глуши близ села Хотьково преподобным Сергием Радонежским был основан крупнейший мужской монастырь России. Теперь на его месте — огромная Лавра и большой город Сергиев Посад, однако и в XXI веке на границе Московской и Ярославской областей много глухих мест.

Именно такое и искали наши герои, Денис и Настя, для дела своей мечты. Они основали экоферму «Глушь». Два года назад вчерашние горожане совершили на первый взгляд отчаянный поступок — продали всю недвижимость и вложились в участок под Сергиевым Посадом. На 3,7 га своей земли они организовали модный вид досуга: агротуризм, совмещённый с глэмпингом. Что скрывается за этими терминами, что такое современная глушь и какой доход она приносит — в нашем новом выпуске.