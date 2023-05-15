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Проект «Мой гектар»

Производителям семян овощей увеличат господдержку

Опубликовано: 15.05.2023

Минсельхоз планирует увеличить компенсацию прямых понесенных затрат при строительстве и модернизации селекционно-семеноводческих центров в овощеводстве, следует из проекта приказа ведомства об утверждении предельных значений стоимости единиц мощности объектов АПК. Изменения в том числе будут касаться проектов, начатых до 2022 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа, предельная стоимость селекционно-семеноводческих центров составит 70 млн руб. за 0,3 т семян овощных культур открытого грунта или за 0,01 т — защищенного грунта. Сейчас предельная стоимость таких проектов определена на уровне 1,39 млн руб. за тонну семян. С этого года государство компенсирует инвесторам 50% понесенных капзатрат на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров, исходя из утвержденной предельной стоимости.

В марте сообщалось, что Минсельхоз начал собирать информацию от потенциальных инвесторов о необходимых компенсациях затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров для производства семян овощей. Расходы на создание комплексов составляют 420 млн руб. на гектар, при этом сбор семян — 100 кг в год. Таким образом, инвесторы могут вернуть лишь 50-70 тыс. руб./га, что не стимулирует вложения в отрасль, писали «Ведомости». Представитель ведомство тогда говорил изданию, что министерство готово рассмотреть возможность изменения максимальной стоимости проекта для расчета компенсации.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что инвестиции в строительство семеноводческих теплиц такие же, как в зимние промышленные комплексы с регулированием микроклимата и досвечиванием. Примерная стоимость таких проектов составляет 3,5 млн евро за гектар, а поскольку семеноводческие теплицы не такие большие, как товарные — их площади не превышают 3 га — инвестиционная нагрузка на гектар будет еще выше — порядка 4 млн евро.

«Пока в тепличном бизнесе мы зависим и от зарубежной селекции, и от семеноводства. И если процесс селекции очень долгий, то обеспечить себя семенами путем тиражирования известных гибридов мы сможем за четыре-пять лет, конечно, при условии соответствующей поддержки отрасли», — отмечала Решетникова.

По оценке Ассоциации «Теплицы России», современные тепличные комплексы круглогодичного выращивания овощей используют 80% импортных семян, а у некоторых высокотехнологичных тепличных комбинатов зависимость от зарубежных семян достигает 100%.

Источник - Агроинвестор

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