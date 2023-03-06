Проводим воду в дом: чек-лист для землевладельцев

Опубликовано: 06.03.2023

Куда обращаться, чтобы присоединиться к централизованному водопроводу, как действовать, что может пойти не так.

«Потому что без воды, не туды и не сюды…», зазвучало на просторах тогда еще Союза в 1938 году, когда легендарный фильм «Волга-Волга» вышел на экраны. Прошел почти век, но без воды по-прежнему нет жизни в прямом и переносном смысле, особенно, комфортной. Какими бы ни были планировки и эргономика, какой бы ни была категория энергоэффективности, а современный частный дом не может быть без водопровода. Множество СНТ и других форм хозяйствования старого фонда не могут похвастаться централизованным водоснабжением, а там, где повезло и поселковый водопровод есть, к нему еще нужно правильно подключиться. Узнаем, как это сделать и насколько реально.

Какими нормативными актами регулируется водоснабжение

Даже если труба проходит по границе участка или до нее рукой подать – самостоятельная врезка в водопровод запрещена и незаконна. За подобную самодеятельность могут не только оштрафовать на приличную сумму, но и по суду взыскать материальный ущерб в пользу местного «Водоканала». Поэтому решившись присоединиться к коммунальным сетям, нужно действовать в правовом поле, пусть это тот еще марафон и квест. Если есть время и желание досконально разобраться, что и как с точки зрения законодательной базы, предлагаем изучить действующие постановления.

Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Особый интерес представляет Глава 3, статьи 13 и 18, но можно и по остальным пробежаться.

Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения». По этой ссылке документ в формате PDF, кому как удобнее.

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Вот его стоит изучить повнимательнее, именно отсюда взяли форму заявления на подключение.

Особенности подключения: кому имеют право отказать

По уже обозначенному ФЗ ситуация с подключением воды следующая:

Водоканал не может отказать в подключении, если есть техническая возможность, то есть, трубопровод если не рядом, то в разумных пределах досягаемости (несколько сотен метров, а не несколько километров) и мощности в нем достаточно. В реальности и при наличии технической возможности попробуй, подключись. В ряде случаев выставляют астрономические суммы, что делает врезку просто неликвидной или всеми силами затягивают сроки.

Когда мощности недостаточно или трубопровод есть, но не по нужной улице или на куда большем удалении, но уже утвержден инвестиционный план, после реализации которого такая возможность появится, Водоканал также не имеет права отказать в присоединении. Но тут под вопросом не только стоимость, но и сроки, уж где, а в наших реалиях вполне возможно прождать до морковкина заговенья, даже если в договоре будет четко прописан срок. Это отлично продемонстрировала программа догазификации, которая должна была завершиться еще в октябре прошлого года, а фактически в той же Ростовской области некоторые СНТ подключили в последних днях февраля. И это жителям еще несказанно повезло, ставили сроки и на май, и на ноябрь уже 2023, но справились к несказанной радости домовладельцев, раньше.

Логично, что в подключении откажут, когда технической возможности нет, то есть, в местности, где расположен участок водопровода и нет, и он вообще не предвидится. Или же там, где сети есть, но совсем древние, а у муниципалитета нет инвестиционных планов по их модернизации. Тут остается либо копать колодец, либо бурить скважину на песок или пробивать абиссинскую скважину, она же – игла. Про артезианские скважины, самые мощные и с чистейшей водой, домовладельцам можно забыть, их запретили бурить частникам, только коллективным хозяйствам, например, скинуться всем СНТ.

Копка колодца процесс трудоемкий, если нанимать, то еще и дорогостоящий, но во многих ситуациях проще один раз потратить время, силы и деньги. Но, к сожалению, далеко не везде водоносный слой проходит в доступных пластах, глубина у колодца все же не бесконечная.

Что нужно для получения технических условий на присоединение

Чтобы узнать, есть ли техническая возможность или хотя бы утвержденный инвестиционный план и призрачная, но надежда на врезку в муниципальный водопровод, нужно подать заявление на выдачу технических условий в местное отделение Водоканала и администрацию. Заявление стандартной формы и в нем нужно указать всю важную информацию:

Наименование региональной организации-исполнителя.

Сведения о заявителе: ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС.

Контактные данные заявителя: адрес регистрации, почтовый адрес, номер телефона, электронная почта при наличии.

Основание обращения: указывается, собственник или нет, если не собственник, то данные нотариально заверенной доверенности, если собственник, то информация о праве владения. Для давно купленного владения это могут быть данные договора купли-продажи, для сделок последних лет, из выписки ЕГРН. Если речь об арендованном участке, указывают данные договора долгосрочной аренды.

Наименование и местоположение подключаемого объекта: это может быть как построенный и эксплуатируемый дом, так и строящийся или реконструированный. Указывают нужный вариант и адрес.

К каким сетям требуется присоединение: в поселках встречается водопровод, но огромная редкость канализация, поэтому указывают сети холодного водоснабжения.

Какие виды ресурсов и услуг планируются к подключению: аналогично, получение питьевой воды.

Основание для заключения договора: подключение вновь создаваемого объекта, так как мы рассматриваем именно подключение нового дома или участка со строящимся домом.

Данные земельного участка, на котором расположен объект подключения: площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования (ВРИ).

Общая подключаемая мощность: не только на свои нужды, но и с учетом расхода на случай пожаротушения. Нужно указать и потребление в час, и потребление в сутки. Его не так сложно рассчитать, в среднем на человека отводится 150-200 литров воды в сутки, если дом повышенного уровня комфорта, то и все 250-400 литров. Остается перемножить с количеством домочадцев и высчитать. Например, для семьи из четырех человек в обычном доме нужно 33 с «копейками» литра в час, 0,8 м³ в сутки. Но лучше округлить до одного куба, если возможность есть, это роли не сыграет, а запас никогда не лишний.

Информация о предельных параметрах подключаемого объекта: этажность, высота, протяженность и диаметр труб водопроводной сети, максимально допустимые местными правилами землепользования и застройки.

Технические параметры подключаемого объекта: этажность и назначение, высота, протяженность и диаметр труб водопроводной сети.

Расположение приборов учета: указать, что их нет.

Наличие локальной канализации: указать, как именно организована система сбора и отведения сточных вод, если нет поселковой канализации.

Наличие дополнительных источников воды при подключении к централизованной канализации: указать, что их нет.

Данные уже выданных ТУ при их наличии: если таковые когда-то имелись, теоретически подключиться будет проще, фактически, так, для галочки.

Информация о планируемых сроках работ и ввода в эксплуатацию: если дом в процессе строительства или реконструкции.

Расположение приборов учета: непонятно зачем, но этот пункт дублируется и тут тоже указать, что отсутствуют или поставить прочерк.

Куда направить результаты рассмотрения запроса: это может быть электронная почта или адрес конкретного клиентского отдела.

Цифровизация вроде как идет полным ходом, но бюрократию никто не отменял, поэтому к заявлению придется приложить целую кипу документов, доказывающих всю указанную в заявлении информацию. Это:

Копия паспорта или другого удостоверяющего личность документа.

Копия доверенности, когда обращается не собственник.

Копия правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на участок: договор купли-продажи или аренды, выписка из ЕГРН. Если выписка, то у нее срок действия всего тридцать дней, что нужно учитывать.

Копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на эксплуатируемый подключаемый объект; если дом только строится или в процессе реконструкции, копия разрешения на строительство. Да, их вроде как заменили уведомлениями, но суть та же, надо предоставить копию уведомления о согласии, доказывающую, что строительство или реконструкцию разрешили.

Ситуационный план с привязкой участка к территории населенного пункта.

Топографическая карта земельного участка, на котором расположен или будет располагаться подключаемый объект, в масштабе 1:500, на которой отображены все наземные и подземные коммуникации и объекты, с указанием границ участка. Карта должна быть согласована с эксплуатирующими организациями.

Так как у нас правая рука не всегда знает, что делает левая, перед тем, как подавать заявление и бежать делать копии, стоит зайти на сайт Водоканала и посмотреть, не требуют ли они чего-то еще. Если сайта нет и вообще, непонятно, кому все нести, нужно обратиться в муниципальные органы самоуправления, к которым относится участок. Ситуационный план земельного участка берут у них же, либо его заказывают в МФЦ или через Госуслуги.

Сроки рассмотрения и возможные проблемы

Затягивать процесс права не имеют – при наличии технической возможности или инвестиционного плана, в течение двадцати рабочих дней с момента получения заявления, исполнитель должен прислать заявителю подписанный проект договора о подключении, с приложенными ТУ. Сразу же должна быть указана и стоимость подключения, которая варьируется в широком диапазоне. В каждом регионе свои тарифы, очень многое зависит и от расстояния до предполагаемого места врезки, и от действующих правил подключения, тоже, привязанных к местным законам. И вот на этом этапе некоторые хватаются за голову, так как иногда вода, судя по стоимости, должна быть живая и лечить от всех болезней.

demidov2000, участник FORUMHOUSE: «Столкнулся с такой ситуацией. До ближайшей колонки 120 метров. Договор на то, чтобы брать с нее воду – есть. У всех соседей свой частный водопровод, проложенный в 70-х гг., поэтому они не дают подключиться к ним в трубу даже за деньги. Водоканал города просит 2 800 000 руб. за технологическое присоединение и прокладку 120 метров трубы, диаметром 50 мм. Сумма, мягко говоря, запредельная. Аналогичные работы у частной фирмы стоят 300 000 руб., но это будет нелегально. Что делать? Уже писал в Водоканал, Губернатору, в Комитет по энергетике. Просил дать мне точку для врезки, а трубу хотел проложить самостоятельно вдоль дороги общего пользования. Пришел ответ, что так делать незаконно. Так как точка подключения должна быть на границе земельного участка».

То есть, в подключении не отказали, но сумму выставили нереальную для обычного домовладельца. Справедливости ради стоит сказать, что не все организации столь категоричны, в некоторых областях Водоканал разрешает нанимать исполнителей со стороны.

Оформитель2020, участник FORUMHOUSE: «Я в 2021 году сам писал заявление в один из местных водоканалов МО на проведение всех работ силами сторонней организации. Заявление было предложено написать самим Водоканалом. Но за год сменилась нормативная база (новое ПП) и возможно что-то поменялось».

Так что еще на этапе получения ТУ станет понятно, реально ли подключиться к муниципальному водопроводу или стоит поискать альтернативный вариант.

Что дальше: алгоритм подключения дома к центральному водопроводу

Когда условия договора устраивают, в течение десяти дней нужно подписать два экземпляра и один из них доставить исполнителю. Как и заявление, договор может быть в электронном формате, но тогда понадобится простая цифровая подпись, либо на бумаге и тут ничего мудрить не нужно, просто расписаться и принести лично или отправить заказным письмом на адрес организации. Что интересно, законодательно предусмотрена возможность внесения корректировок. Дословно:

«В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении».

После подписания договора в оговоренные в нем сроки (но не позднее 18 месяцев) и на оговоренных условиях, должны быть выполнены мероприятия по подключению. Обычно прокладку трубопровода до точки врезки по территории участка осуществляет заказчик своими силами или, привлекая стороннюю организацию, но в обоих случаях придется заказывать и согласовывать проект. Прокладку трубопровода до точки подключения по муниципальной земле практически всегда Водоканал берет на себя. Ситуации, когда они согласны делегировать полномочия и отдать свой хлеб сторонней компании, скорее, исключение и подобное разграничение должно быть отображено в договоре. Из стоимости подключения будут убраны затраты на прокладку трубопроводов и монтаж оборудования, останется только стоимость самого подсоединения.

После укладки труб, монтажа всех приборов и проведения испытаний, независимо от того, чьими силами это все выполнялось, представители Водоканала осуществляют пуск воды, проверяют давление и работоспособность счетчиков. В завершении эпопеи по подключению воды заявитель и исполнитель подписывают акт.

В дальнейшем владельцам дома остается только своевременно оплачивать счета, с неплательщиками сейчас не церемонятся, как подключили, так и отключат при наличии задолженности.

Источник - FORUMHOUSE