Рынок поддельных семян и опасный грунт: как дачникам не попасться на уловки мошенников

Опубликовано: 24.04.2023

Фото: shutterstock

По данным аналитиков, дачный сезон в России стартовал с рекордными показателями: зафиксирован рост запросов по таким позициям, как «культивация» (+44 процента), «окучивание» (+34) и «уборка зерновых» (+32), а услуги частных агрономов выросли на 15 процентов. То есть интерес к садам-огородам налицо. И это прекрасно знают мошенники. О самых популярных и новых схемах обмана дачников «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Год за годом по весне журналисты распутывают мошеннические схемы сезонных циников-махинаторов, и год от года меньше нарвавшихся на «разводил» не становится. Казалось бы, уж про что про что, а про «цыганский навоз» знают все — так называют мешки с якобы качественным грунтом, в котором на поверку оказываются опилки с торфяной пылью. А все равно люди «ведутся». Вон, по слухам, уже в первые теплые выходные после весны мошенники успешно поторговали им в ряде садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Подмосковья и растворились, как и не было.

— О том, как опасно покупать непонятного происхождения грунт и особенно «питательный грунт» у непроверенных продавцов и частников, знают все, — констатирует биолог Михаил Краснов. — Но желание быть умнее умного и купить дорогое средство задешево у иных побеждает разум. Очень часто причиной бед и попаданий в мошеннические схемы становится элементарная безграмотность. Причем это ну просто не может не поражать: сейчас столько литературы справочной, специальных изданий (порталов) в интернете, печатных сборниках, что развеять свои сомнения — проще простого. Но нет же! И мои соседки еще в том году умудрились у каких-то залетных «джентльменов» купить якобы колонновидные вишни, которых в природе просто нет.

Рынок поддельных семян и левых саженцев — огромен. Так, несколько лет назад всколыхнули общественность истории про абсолютно «левые» семена из Хабаровска — их продавали дорого, как семенную элиту, а на деле это оказалось подделкой чистой воды. Мошенники указывали на упаковках семян адрес и название несуществующего НИИ, а уж что продавали вместо семян — лучше и не знать, чтобы не расстраиваться.

Но почему так мало возмущений, исков, крика? Ответ прост. То, что семена были втюханы поддельные, становится очевидным только через пару-тройку месяцев, когда из семечка прорастает нечто непонятное. И куда уж теперь бежать, где жуликов искать?

Фото: pxhere

Олег Киреев, заместитель председателя Союза садоводов по Москве и МО, директор дорожностроительного управления сервисной компании проекта «Мой гектар», рассказывает:

— Существуют организации, которые покупают оптом просроченные семена, а затем фасуют их в свои пакетики. Сейчас развито производство таких упаковок — из обычной бумаги, с простым дизайном. Упаковывают, пишут название, ставят обычный штамп магазина с датой и сроком годности и продают. В Москве покупателям доступны разнообразные семена, выбор достаточно большой. В регионах совсем по-другому, там предложений мало. Подделка семян — это игра со сроками годности, переклейкой сортов. У семян, кстати, срока годности нет. Они могут прорастать и через 5, и через 8 лет. У покупателей могут оказаться подделки семян — посадил одно, а вырастает другое или вовсе не начало плодоносить. Конечно, это большое разочарование. Человек долго и упорно трудился, а на выходе — ничего. Поэтому семена нужно покупать качественные.

Есть проблемы и с плодовыми деревьями, уверен Киреев.

— Не каждый садовод может на глаз определить, что перед ним за плодовое дерево, привито оно или не привито, какого сорта. Нужно пользоваться проверенными источниками. В наше время существует много садовых центров. К примеру, у них растут яблоньки. Пока они находятся у продавцов, в кадке растут, все отлично, а вот вы пересадили их к себе, и деревце через год загнулось, или сразу опало, или выросло и не плодоносит. Очень много нюансов. К этому вопросу надо подходить серьезно. Посадить растение, вырастить и получить результат — это важнее. Поэтому лучше ездить в проверенные питомники, если это будет партнер Союза садоводов России — совсем хорошо.

Сегодня огромный интерес садоводы-огородники-дачники испытывают к разной экзотике.

— А вы ешьте больше разных фруктов, — смеется Олег Киреев. — Едите черешню, абрикосы? Косточку не нужно выкидывать, посадите ее. То же касается и экзотических растений — необязательно покупать семена. Покупаешь манго — останется косточка. Ее надо высушить и прорастить. Но надо понимать, что климат у нас не тот, и эта посадка будет наудачу. Захотели, к примеру, выращивать финики. Купили саженец, посадили. Если результат отрицательный, в ответ услышишь, что плохо ухаживал. Ничего не докажешь: те семена купил или не те — пакетик давно выкинул. Бездоказательная история.

А сам посадил — какие проблемы? Точно знаешь, что сажал!

Если хотите экзотику, есть время и знания, почему бы не заняться ею? Сейчас многие делают зимние теплицы — подключают отопление, и у них круглогодично растут огурцы, помидоры, бахчевые. Можно создать свой микроклимат в теплице. Теперь есть все для того, чтобы заниматься интересным садоводством. Другое дело, насколько человек готов этим заниматься. Нужно определиться — это хобби или профессиональный тюнинг грядки. А если вы задумали создать сад, где можно выращивать манго, апельсины, лимоны, то надо понимать, что вам придется в этом «раю» поддерживать климат, влажность и кондиционирование. А это совсем другие затраты…

Но все меняется очень быстро, рассказывает Киреев. Например, арбуз и дыни еще 10–15 лет назад были экзотическими для Подмосковья, а сейчас многие научились их выращивать.

— Пусть они не такие, как в Краснодарском крае, но все получается, и вырастают арбузы и дыньки, иногда очень вкусные. Здесь нужно рассчитать, сколько времени вы готовы потратить, и понимать, что результат может вас разочаровать. Кстати, мы были в Башкирии на съезде садоводов и посетили там лимонарий, где растут башкирские бананы, а также лимоны причудливых форм — большие, маленькие… Надо понимать, что это — для развлечения. Построить за один миллиард рублей лимонарий и собрать в итоге тонну лимонов на 150 000 рублей интересно лишь в качестве эксперимента.

Золотой колодец на поле дураков

Однако «растительные» мошенничества, как правило, бьют по карману не так больно, как разного рода махинации, случающиеся при строительстве и ремонтах, а также некоторых серьезных приусадебных работах. Главная беда, конечно, — необязательность работников и срыв всех возможных сроков. Опытные юристы именно поэтому предлагают фиксировать хотя бы на обычном тетрадном листке все взаимные обязательства работников и их нанимателей с указанием срока исполнения работ и подписями с обеих сторон. Вы даже не представляете, от какой головной боли вы себя убережете этим простым действием!

— Когда копают колодцы, обмануть клиента, как правило, трудно, — рассказывает Олег Киреев.— Но умоляю вас — не надо делать предоплату. Вы можете внести ее только за материалы. Вам привезут кольца, крышки, дно, запчасти… Рекомендую вносить деньги только после того, как все материалы привезли, доставили, выгрузили на участок и вы убедились в их качестве. Но предварительно, когда вам озвучили стоимость этих материалов, не поленитесь, доберитесь до рынка и убедитесь, что цены там именно такие, какие были названы вам. Так просто проверяется честность ваших мастеров. Как правило, цены отличаются: покупатели накидывают себе процентик-другой. Так что лучше материалы покупать самостоятельно. Ну и искать мастеров тоже нужно проверенных.

— За работы подрядчики, — рассказывает Киреев, — также будут накручивать процент, к примеру за копку колодца. В регионах часто бывает следующая ситуация: компания объявляет цену — 75 000 рублей, но приезжают нанятые компанией работники и сообщают, что их работа стоит 50 000 рублей. Получается, что 25 000 рублей — это процент. Поэтому лучше найти трех-четырех человек, кто этим занимается, и самостоятельно закупить материал. Таким образом можно сэкономить. И с бурильщиками скважин примерно такая же ситуация. Как правило, бурильщики, так как у них большая техника, далеко не ездят. И те, кто продает услугу бурения, не имеют своей техники, они также нанимают и накидывают за каждый метр от 500 до 1000 рублей.

Под недружный стук молотков

Фото: pxhere

Найти хорошую бригаду строителей стало большой проблемой. От СНТ пришлых мастеров отгонят сторожа: у них свои отношения с местными строителями, к которым в силу дефицита специалистов, как правило, выстраивается длинная очередь.

— В СНТ обычно заказывают беседку, веранду, пристройки у местных рабочих. Здесь нужно быть осторожными, — предупреждает Олег Киреев. — Часто обещают сделать все быстро и дешево. Договор при этом не заключается. И тут начинается эпопея: работник не пришел, заболел, у него другой объект, не успевает… И строительство беседки, которая обычно строится за 2–3 дня, может затянуться на долгое время. Поэтому лучше обращаться к профессионалам.

Чтобы не было никаких удивлений и разочарований, ищите профессионалов, посетите производство, посмотрите, как они делают, из чего делают, погрузитесь в тему, изучите, — советует Олег Киреев.

— Многие пытаются получить задуманное дешевле, поэтому частенько экономят на материалах: крыше, отделке и так далее. Но к этому надо относиться внимательнее, погрузиться немного в спецификации строений… Казалось бы, профессиональная этика должна была заставить представителей строительного бизнеса ополчиться и отрицать подобные наезды. Но все не так. Строители сами блюдут честь мундира и переживают из-за того, что махинаторы и неумехи откровенно демпингуют цены на работы и в результате сажают грязную кляксу на белоснежный мундир честного работяги.

Так, например, Армен Оганезов, руководитель, проектной группы «Родные берега», рассказывает:

— Мне, руководителю компании с солидным опытом работы с дачниками, не раз пришлось сталкиваться с фактами мошенничества при выполнении строительных работ. Так, в нашу компанию и лично ко мне часто обращаются люди с просьбой проверить качество выполнения работ, оценить их стоимость, качество используемых материалов. Очень часто это именно владельцы садовых участков.

Все начинается, рассказывает Армен, примерно одинаково: нужно сделать навес или какуюто иную пристройку, баню, нужен фундамент под новую постройку. Но при этом обращаться в приличные подрядные организации клиенты не хотят: а зачем, это же — огород, а у вас — дорого. А это — одна из самых распространенных ошибок.

— Горько, но, понимая это, в садовых товариществах работают народные горе-строители, мошенники, которые умело входят в доверие к пенсионерам, женщинам и начинают их, попросту говоря, «доить»! — возмущается Армен Оганезов. — Приведу пример. Мама одного моего знакомого за крыльцо площадью пять квадратных метров и навес над ним из профлиста заплатила 1 миллион 200 тысяч рублей (без фундамента и остекления и т.д.), тогда как реальная цена такой постройки с учетом материалов вряд ли много дороже 150 тысяч!

Но больше печалит Оганезова, что мошенников к ответственности — не привлечь:

— Они же сделали работу? Сделали. Да и цену согласовали… А как разобраться вот с таким безобразием? Представьте: с пенсионеров взяли 700 тысяч рублей за 20 кубических метров фундамента, тогда как на деле это была залитая прямо на грунт, толщиной 5–7 сантиметров, плита… Бетона на объект было привезено по факту 10–12 куб. метров... Про арматуру вообще лучше промолчать. Ее там заменили стальной сеткой, чувствуете разницу?

Дело рук самих утопающих

Как же уберечь себя от обмана? По словам Армена Оганезова, нельзя оставлять стариков и пенсионеров один на один с теми домашними хлопотами, которые связаны со строительством, наймом рабочей силы, расчетами.

— И не стесняйтесь быть слегка занудными в глазах окружающих: наняв даже того человека, опыту которого вы доверяете, заставьте себя любые работы согласовывать, оформлять договор и эскизный проект с указанием сроков, гарантийных обязательств — смету (обычную печатную, понятную разовому заказчику), просить в смете или эскизе указывать наименования и количество используемого материала. Окончательный же расчет надо производить только после согласования проекта. И еще очень важный совет: не надейтесь стать специалистом и самостоятельно контролировать строительный процесс, повышая свои познания чтением статей в интернете и просмотром различных каналов. 80 процентов специалистов сами не понимают, какой бред несут!

В общем, будьте бдительны, граждане отдыхающие. Не самые симпатичные джентльмены вполне могут оказаться у дачи — вашей.

ФАКТЫ

7 видов мошенничества, с которыми может столкнуться съемщик дачи на лето:

Мошенники сдают уже арендованный дом без ведома собственника.

Сговор хозяина и недобросовестного риелтора (попросят освободить дом досрочно, вернув лишь часть денег).

Фейковые риелторы.

Злоупотребление доверием: допустим, вы заключаете договор под уверения, что остальные собственники данного жилья против его сдачи не возражают, а затем выясняется, что это не так.

Воровство денег с карт потенциальных арендаторов дач.

Использование поддельных документов.

Мошенник размещает в интернете фейковое объявление об аренде дачного дома по цене ниже рыночной и с очень привлекательными фотографиями, за осмотр которого требует предоплату.

КСТАТИ

Воистину изобретательности мошенников можно только удивляться.

— Представляете, приехали вы в гости к друзьям на их дачу, а рядом заброшенный участок продается — за полцены, — рассказывает юрист Леонид Кречет. — Продает председатель СНТ: хозяин не был на участке семь лет, следов его — не найти! Вы заезжаете на новую дачу, а вскоре появляется «пропавший». Суд будет на его стороне, не сомневайтесь. А вот отдаст ли вам деньги председатель— большой вопрос… Но с одной из самых наглых мошеннических схем я столкнулся несколько лет назад, — рассказывает юрист.

— Мой знакомый «запал» на участок с очаровательным домом и занялся оформлением сделки. Все оплатив, он приехал на участок и обнаружил... исчезновение дома! Он, оказывается, был «демонстрационным», представляете? Так что при оформлении подобных покупок либо доверяйте бумаги юристам, либо не забудьте уточнить, стоит ли постройка на кадастровом учете и прочие подробности.

Источник - Вечерняя Москва