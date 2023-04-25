Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Салатная зелень: импорт упал, но дефицита не будет

Опубликовано: 25.04.2023

Объем поставок в РФ салатных овощей и зелени из-за рубежа упал на 23 процента. Однако дефицита не ожидается — отечественное производство растет в ответ на спрос. К 2030-му жители крупных городов будут съедать в среднем по 12 килограммов свежей зелени в год (против нынешних 7-8), и до 70 процентов салатов будут выращены внутри страны, отмечается в новом исследовании Россельхозбанка.

Импорт салатных овощей (к ним относятся лолло-россо, руккола, ромен, радиккьо, эндивий) и салатов (кочанных и листовых) в 2022 году составил 9,88 тысячи тонн против 12,9 тысячи в 2021-м. Сейчас ключевыми поставщиками свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан.

В самой России в 2022 году произвели 42 тысячи тонн зеленных культур. Три четверти этого объема приходится на листовые салаты и собственно зелень. Остальное — кочанные и полукочанные салаты (среди популярных сортов — Фриллис, Ромен, Айсберг и Латук), которые выращивают главным образом в Приволжье, ЦФО и на Северо-Западе. В Южном федеральном округе получают до 15 процентов такой продукции. Через семь лет объем производства кочанных и полукочанных салатов превысит 20 тысяч тонн, считают в Россельхозбанке.

«По нашим оценкам, сейчас сторонники здорового питания съедают до семи-восьми килограммов свежей зелени в год. К 2030 году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 килограммов зелени», — прогнозирует Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

За последние 15 лет производство тепличных овощей и зеленных культур в РФ увеличилось в три раза. Эксперты полагают, что сегмент зелени будет расти опережающими темпами и до 80 процентов его займут различные виды салата.

«Производство зеленных культур, в частности в закрытом грунте, будет расти в среднем на пять процентов в год и к 2030-му составит более 60 тысяч тонн. - говорится в исследовании. — Увеличение объемов производства будет обеспечено преимущественно за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных холдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты. К 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 300 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 30 процентов. При этом до 70 процентов продукции обеспечат крупные сельскохозяйственные организации».

Наиболее высокими темпами, как ожидается, будет расти производство зелени и салатов на вертикальных фермах. Технологии позволяют делать это в любом климате, что особенно актуально в регионах, где содержание теплиц и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено — например, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Источник - Российская газета

Поделиться:

Читайте также:

04.05.2023

Время разводить кур

03.05.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 27 апреля — 3 мая 2023

03.05.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

03.05.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

03.05.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

03.05.2023

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

03.05.2023

Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

03.05.2023

Где лучше строить дом в Подмосковье

03.05.2023

Как оформить землю в аренду у государства: вопросы и ответы

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).