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Сельское хозяйство привлекает кадры

Опубликовано: 26.04.2023

В ближайшие пять лет для развития отраслей в промышленно-производственном секторе и сельском хозяйстве России потребуется более 1 млн узкоспециализированных специалистов, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании Совета законодателей. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы специалисты шли именно в нужные для государства отрасли.

Министр напомнил, что благодаря принятому президентом страны Владимиром Путиным закону о целевом обучении станет возможным использовать для этого портал «Работа России».

«Основная новация закона, это перевод приема на целевое обучение на открытую конкурсную основу. Благодаря принятым поправкам будет создана единая общероссийская база направлений на целевое обучение», — подчеркнул министр.

Он добавил, что база будет открыта для всех работодателей.

В промпроизводство и АПК кадры часто приходят из других отраслей, прокомментировала «Агроинвестору» учредитель «Агро тим рекрутмент консалтинг» Анастасия Архарова. По ее словам, особенно это касается управляющих технических специальностей, например, таких как директор по автоматизации. При этом агротематика не совсем понятна для тех, кто привык работать в очень крупном бизнесе.

«Для них переход в агро — это шаг назад», — сказала эксперт.

В то же время АПК сейчас быстро развивается и автоматизируется, сектор становится более привлекательным для трудоустройства. Тем не менее, кадров в отрасли не хватает.

«Особенно это касается селекции, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Также есть нехватка ветеринаров и агрономов, любых прикладных профессий», — утверждает Архарова.

По данным исследования экспертов платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России в сельскохозяйственной отрасли и агропроме вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, агрономы и водители. Также в топ-10 такие специальности как ветеринарный врач, оператор производственной линии и инженер-механик. Портал проанализировал свыше 1 млн вакансий hh.ru 2022 года.

Наибольшая доля рабочих мест по итогам прошлого года приходится на работодателей из сферы «Земледелие, растениеводство, животноводство» — 70% от всего объема вакансий. На втором месте компании из отрасли «Сельскохозяйственная продукция (продвижение, оптовая торговля)» — 21%. Оставшиеся рабочие места предлагали работодатели из отрасли «Рыболовство, рыбоводство», следует из исследования HeadHunter.

Источник - АГРОИНВЕСТОР

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