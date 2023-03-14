Сколько фермеров получат грант «Агростартап»?

Опубликовано: 14.03.2023

Грант «Агростартап» является одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса на селе. В этом году на ее реализацию планируется направить порядка 3 млрд рублей бюджетных средств. Это позволит выдать гранты более чем 850 начинающим сельским предпринимателям.

Грантами будет обеспечено до 90% от стоимости проектов. Средства можно направить на приобретение земельного участка, сельхозживотных, техники и оборудования, посадочного материала многолетних насаждений, а также разработку проектной документации и другие цели.

В настоящее время в регионах проходит заявочная кампания. Победители конкурсного отбора уже определены в Смоленской, Тамбовской, Кировской, Томской и Еврейской автономных областях. Гранты на развитие своего дела получат 20 фермерских хозяйств.

В этом году максимальный размер «Агростартап» был увеличен на 2 млн рублей – с 5 млн до 7 млн рублей для тех, кто разводит крупный рогатый скот, с 3 млн до 5 млн рублей для тех, кто работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства.

Источник - Минсельхоз