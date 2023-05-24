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Проект «Мой гектар»

Сохраним ли 25% сельского населения к 2025 году?

Опубликовано: 24.05.2023

Кабмин утвердил программу «Комплексное развитие сельских территорий» в 2019 году, а реализация ее началась с 2020 года. К 2025 году не менее 25,3% жителей РФ должны проживать в сельской местности, доходы домохозяйств на селе должны составить не менее 80% от городского показателя, а доля благоустроенных жилых помещений в селах и деревнях — достичь 50%.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2023 года, в стране постоянно проживают более 146 млн 447 тыс. человек. Из них свыше 109 млн 665 тыс. живут в городах и 36 млн 792 тыс. — в сельской местности (25,12%). На начало 2019 года доля сельского населения составляла 25,43%.

Реальная ли это задача - сохранить сельское население рассказала председатель Совета АККОР нашему информационному партнеру - журналу Поле.РФ: На мой взгляд, задача сохранения доли сельского населения в общей численности жителей России на уровне не менее 25,3% к 2025 году вполне реальна.

Недавно я, как глава экзаменационной комиссии Тверского института повышения квалификации кадров АПК, принимала экзамены у представителей фермерских хозяйств и ЛПХ, и более 70% выпускников — москвичи, причем люди до 40 лет. Они семьями переезжают на село, в Тверскую область, покупают земли, создают кооперативы. У нас в регионе уже достаточно много фермеров из Москвы. В Бежецком районе, например, сейчас несколько семей из Санкт-Петербурга выкупили целую деревню, строят дома для своих работников, будут организовывать сельхозкооператив и развивать село.

Молодые люди действительно хотят жить на селе и развивать сельское хозяйство. Но, для того чтобы они активнее реализовывали это свое желание, необходимо создать условия. Пока все госпрограммы в основном нацелены на крупные агрохолдинги, и такую позицию можно понять, так как данные предприятия приносят в казну большое количество налогов, но ведь они и так уже достаточно развиты. А в рамках КРСТ нужна программа для развития именно малого бизнеса — ЛПХ, КФХ, семейных ферм. Важно, чтобы люди, которые хотят жить на селе, имели возможность провести к своим домам газ, электричество, воду. Сейчас провести электроэнергию и газ дорого, а нужно, чтобы это было доступно. И необходимы дороги в деревнях. К слову, в нашей Тверской области в последние годы губернатор уделяет серьезное внимание строительству дорог. В регионе очень много небольших деревень, и в каждой нужны дороги. И они постепенно строятся, ремонтируются.

Кроме того, молодежи, приезжающей на село, нужно жилье, а также школы, особенно важно делать акцент на начальных школах в небольших поселениях, причем с качественным образованием, чтобы пока дети маленькие, их не нужно было далеко возить.

Считаю, что необходимо развитие сельских территорий — очень много деревень, которые находятся в упадке, куда не проведен газ. Если этого не сделать, то большое количество сел в макрорегионе опустеет — люди так и будут уезжать оттуда в большие города.

Источник - АККОР

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