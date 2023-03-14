Спрос есть: выращиваем лекарственные травы

Опубликовано: 14.03.2023

В России площади под лекарственные культуры увеличились в полтора раза, рассказал в Совете Федерации 14 марта на заседании рабочей группы директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

По его словам, если в 2018 году лекарственные культуры занимали 6,4 тысячи гектаров, то в 2022 году — уже 9,7 тысячи гектаров. «С эфиромасличными культурами дело обстоит еще лучше: площади увеличились с 36,6 тысячи гектаров в 2018 году до 95 тысячи в 2022-м», — сообщил Некрасов.

По его мнению, это говорит о том, что данное направление очень востребовано и экономически эффективно, поэтому на него существует серьезный спрос на рынке.

Что касается географии площадей, где выращивают такие культуры, то больше всего этим занимаются в Краснодарском крае, в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Тем не менее представитель Минсельхоза уверен, что производство возможно развивать практически на всей территории нашей страны.

Источник - Парламентская газета