Топ-10 поселков 2022. Провожаем год вместе с командой Сервисной компании «Мой гектар»
2022 год был продуктивным и динамичным. Специалисты Сервисной компании «Мой гектар» успешно реализовали поставленные задачи по развитию и благоустройству поселков.
Для собственников и участников проекта подготовлен последний в 2022 году дайджест. Итак, подводим итоги уходящего года, делимся внушительными достижениями.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за 2022 год сделано работ
|
Расчистка территории от растительности
|
Прорезка дорог
|
Оканавливание территории
|
Разметка техническими точками
|
Установка межевых знаков
Результаты работ в топ-10 поселках проекта за год в цифрах
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
- расчищено 6100 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 6450 метров дорог;
- оканавлено 10 810 метров дороги;
- разметка техническими точками 614 штук;
- установлено 16 межевых знаков для клиентов;
- установлено 138 ЛЭП;
- благоустроена въездная группа;
- установлены системы видеонаблюдения;
- благоустроен дом управляющего.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
- расчищено 1360 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 4360 метров дорог;
- оканавлено 767 метров дороги;
- разметка техническими точками 642 штук;
- установлено 595 межевых знаков для клиентов;
- установлены ЛЭП;
- установлены системы видеонаблюдения;
- благоустроена въездная группа;
- благоустроен дом управляющего.
Поселок «Усадьба в Подмосковье»
Развитие поселка
- расчищена территория от лишней растительности;
- прорезано 4360 метров дорог;
- оканавлено 767 метров дороги;
- разметка техническими точками 642 штук;
- установлено 595 межевых знаков для клиентов;
- установлены ЛЭП;
- благоустроена въездная группа;
- благоустроен дом управляющего.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
- расчищено 1900 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 5860 метров дорог;
- оканавлено 5600 метров дороги;
- разметка техническими точками 326 штук;
- установлено 40 ЛЭП;
- благоустроена въездная группа;
- благоустроен дом управляющего.
Поселок «Лесная усадьба»
Развитие поселка
- расчищено 410 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 2100 метров дорог;
- оканавлено 1760 метров дороги;
- разметка техническими точками 118 штук;
- установлено 44 межевых знака для клиентов;
- установлены ЛЭП;
- благоустроена въездная группа.
Поселок «Парк Патриот»
Развитие поселка
- расчищено 350 метров территории от лишней растительности;
- оканавлено 400 метров дороги;
- установлено 152 межевых знака для клиентов;
- благоустроена въездная группа.
Поселок «Лисицыно»
Развитие поселка
- расчищено 390 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 4064 метров дорог;
- оканавлено 3172 метров дороги;
- разметка техническими точками 268 штук;
- установлено 57 межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба на Волге. Большевик»
Развитие поселка
- оканавлено 80 метров дороги;
- разметка техническими точками 496 штук;
- установлено 35 межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
- расчищено 600 метров территории от лишней растительности;
- прорезано 5190 метров дорог;
- оканавлено 5280 метров дороги;
- разметка техническими точками 368 штук;
- установлено 190 межевых знаков для клиентов.
Поселок «Бологое»
Развитие поселка
- установлено 53 межевых знака для клиентов.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: