Топ-10 поселков 2022. Провожаем год вместе с командой Сервисной компании «Мой гектар»

Опубликовано: 29.12.2022

2022 год был продуктивным и динамичным. Специалисты Сервисной компании «Мой гектар» успешно реализовали поставленные задачи по развитию и благоустройству поселков.

Для собственников и участников проекта подготовлен последний в 2022 году дайджест. Итак, подводим итоги уходящего года, делимся внушительными достижениями.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за 2022 год сделано работ

Расчистка территории от растительности 13 670 м Прорезка дорог 34 614 м Оканавливание территории 33 899 м Разметка техническими точками 4 799 шт. Установка межевых знаков 1 999 шт.





Результаты работ в топ-10 поселках проекта за год в цифрах

Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

расчищено 6100 метров территории от лишней растительности;

прорезано 6450 метров дорог;

оканавлено 10 810 метров дороги;

разметка техническими точками 614 штук;

установлено 16 межевых знаков для клиентов;

установлено 138 ЛЭП;

благоустроена въездная группа;

установлены системы видеонаблюдения;

благоустроен дом управляющего.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

расчищено 1360 метров территории от лишней растительности;

прорезано 4360 метров дорог;

оканавлено 767 метров дороги;

разметка техническими точками 642 штук;

установлено 595 межевых знаков для клиентов;

установлены ЛЭП;

установлены системы видеонаблюдения;

благоустроена въездная группа;

благоустроен дом управляющего.





Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Развитие поселка

расчищена территория от лишней растительности;

прорезано 4360 метров дорог;

оканавлено 767 метров дороги;

разметка техническими точками 642 штук;

установлено 595 межевых знаков для клиентов;

установлены ЛЭП;

благоустроена въездная группа;

благоустроен дом управляющего.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

расчищено 1900 метров территории от лишней растительности;

прорезано 5860 метров дорог;

оканавлено 5600 метров дороги;

разметка техническими точками 326 штук;

установлено 40 ЛЭП;

благоустроена въездная группа;

благоустроен дом управляющего.





Поселок «Лесная усадьба»

Развитие поселка

расчищено 410 метров территории от лишней растительности;

прорезано 2100 метров дорог;

оканавлено 1760 метров дороги;

разметка техническими точками 118 штук;

установлено 44 межевых знака для клиентов;

установлены ЛЭП;

благоустроена въездная группа.





Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

расчищено 350 метров территории от лишней растительности;

оканавлено 400 метров дороги;

установлено 152 межевых знака для клиентов;

благоустроена въездная группа.





Поселок «Лисицыно»

Развитие поселка

расчищено 390 метров территории от лишней растительности;

прорезано 4064 метров дорог;

оканавлено 3172 метров дороги;

разметка техническими точками 268 штук;

установлено 57 межевых знаков для клиентов.





Поселок «Усадьба на Волге. Большевик»

Развитие поселка

оканавлено 80 метров дороги;

разметка техническими точками 496 штук;

установлено 35 межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

расчищено 600 метров территории от лишней растительности;

прорезано 5190 метров дорог;

оканавлено 5280 метров дороги;

разметка техническими точками 368 штук;

установлено 190 межевых знаков для клиентов.





Поселок «Бологое»

Развитие поселка

установлено 53 межевых знака для клиентов.





Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!