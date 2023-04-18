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Проект «Мой гектар»

Тверским фермерам увеличили господдержку

Опубликовано: 18.04.2023

Объем выплат составил 7 млн рублей для проектов по разведению крупного рогатого скота и 5 млн рублей — по другим направлениям.

Предельный размер грантов по программе «Агростартап» для крестьянских и фермерских хозяйств Тверской области в 2023 году вырос на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

«Предельный размер гранта для обеспечения затрат на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйства по разведению крупного рогатого скота увеличен с 5 до 7 млн рублей (но не более 90% затрат). По иным направлениям — с 3 до 5 млн рублей (но не более 90% затрат)», — сказали в пресс-службе, добавив, что решение было принято на прошедшем во вторник заседании правительства области.

По данным пресс-службы, получатели грантов могут направить денежные средства в том числе на покупку, ремонт, строительство производственных и складских помещений, на приобретение земель сельхозназначения, техники и животных. При этом получателями грантов могут стать хозяйства, которые были зарегистрированы не более года на момент подачи заявления. Также на поддержку могут рассчитывать физические лица при условии регистрации крестьянско-фермерского хозяйства в случае получения гранта.

«Это важная программа, особенно для малого бизнеса, который работает на земле. Считаем, что она должна быть увеличена не только в денежном эквиваленте, но и по географии продвижения на территории региона. Совместно с главами муниципальных образований проанализируем, чем можно дополнить эту программу, чтобы она стала более популярна», — отметил губернатор Игорь Руденя, его слова передает пресс-служба.

По программе «Агростартап» с 2020 по 2022 год в Тверской области сельхозтоваропроизводителям выделили 33 гранта на общую сумму 117,5 млн рублей. В 2023 году предоставят еще семь грантов, добавили в облправительстве. Гранты по программе доступны для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, а также предпринимателям, работающим в других сферах сельского хозяйства, в том числе в пчеловодстве, птицеводстве, овощеводстве

Источник - ТАСС

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