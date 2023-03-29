В России планируется создать ГОСТ на мед

Опубликовано: 29.03.2023

В России появится стандарт качества на мед, сообщили в Минпромторге. Но сначала понятие «мед» пропишут в законе, после этого медом нельзя будет маркировать все подряд, а фальсификация продукта повлечет за собой ответственность переработчиков, уточнил вице-премьер — глава минпромторга Денис Мантуров. Законопроект уже подготовлен сенаторами.

По словам руководителя АНО «Российская система качества» Максима Протасова, в существующем ГОСТе 25629-2014 «Пчеловодство» прописано определение понятия «мед натуральный», но в маркировке продукции в основном используется общее наименование вида пищевой продукции — «мёд». В результате нередко за него выдают искусственный продукт, сделанный с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса. А в половине случаев вид меда в упаковке не соответствует заявленному на этикетке, то есть дешевый мед выдается за более дорогой.

Источник - Российская газета