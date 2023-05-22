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Забор на даче: допустимая высота и возможные штрафы

Опубликовано: 22.05.2023

Требования к высоте забора зависят от назначения земельного участка и его расположения. К примеру, участок может входить в ТСН (товарищество собственников недвижимости), более известное как дачный кооператив, или относиться к землям ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

Эксперт в этом материале: Геннадий Локтев, ведущий юрист по земельному праву Европейской Юридической Службы.

Максимальная высота забора в частном доме по закону

Максимальную высоту забора для участков ИЖС могут прописать в региональных и местных правовых актах. Например, в правилах землепользования и застройки или правилах благоустройства территории муниципального образования (п.п. 8, 36, 39 ст. 1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 32 ГрК РФ; ч. 1 ст. 2, ст. 45.1 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ [1]).

Нормы везде разные либо их нет вовсе. Например, в Московской области высота заборов должна быть не более 2 м (ч. 4 ст. 27 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ [2]).

Также муниципальные правовые акты могут устанавливать требования к внешнему облику территорий участков, например цвету забора. Этих требований может и не быть, но желательно удостовериться в этом до начала строительных работ.

Какой должна быть высота забора между соседними участками

Высота забора между соседними дачными участками в настоящее время строго не регламентируется. По периметру участков на территории садоводства рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м [3]. Однако на практике суды могут трактовать эту рекомендацию как требование.

По сути, главное требование к забору между участками — его светопроницаемость. Однако и здесь возможны исключения по согласованию с соседями. А вот со стороны улицы ограждение может быть любым (Приказ Минстроя России от 14.10.2019 N 618/пр [4]). Кроме того, забора может не быть вовсе, если есть естественная преграда, например ров или река.

Какие предусмотрены штрафы за высокий забор

Как таковых штрафов за высокий забор нет. Но соседи могут потребовать его снести — например, если в результате возведения забора оказался затенен их земельный участок (ст. 304 ГК РФ [5]).

Источник - РБК.Недвижимость

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