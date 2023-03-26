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Загородная ипотека бьет рекорды

Опубликовано: 26.03.2023

Спрос на ипотечные программы для покупки загородной недвижимости в марте достиг рекордных значений. Он в 1,6 раза выше, чем в декабре прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем год назад, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«Расширение льготных ипотечных программ на приобретение и строительство загородных домов, в том числе собственными силами, привело к рекордно высокому спросу в этом сегменте. Помимо покупки новой недвижимости, многие оформляют льготные кредиты на завершение строительства на своих собственных участках, другие ищут варианты недостроенных домов с целью покупки в ипотеку», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, доля ипотечных заявок на покупку и строительство загородных домов стабильно растет с декабря прошлого года.

«Если в конце прошлого года только 6% заявок оформлялись на ипотеку для приобретения и строительства загородной недвижимости, то в марте она уже выросла до 9,5%, при этом доля заявок на ипотеку для покупки новостроек снизилась с 33% до 26,1%», — добавила эксперт.

Также Решетникова отметила, что с февраля активизировались семьи с детьми, которые после очередной индексации материнского капитала начали искать варианты для покупки собственного дома, в том числе с привлечением заемных средств.

«В краткосрочной перспективе спрос на ипотеку в сегменте загородной недвижимости продолжит расти, особенно на фоне начала дачного сезона», — подытожила эксперт.

19 февраля руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков сообщил «Известиям», что интерес россиян к загородной недвижимости в феврале текущего года в 1,9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого. По его мнению, в течение ближайших месяцев-двух следует ожидать роста количества сделок в этом сегменте.

15 февраля финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал, как выгодно купить загородный дом. В первую очередь при покупке дома следует обратить внимание на земельный участок.

Источник - Известия

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