Загородная недвижимость: спрос растет, предложение – снижается

Опубликовано: 02.05.2023

В середине I квартала участники рынка отмечали значительный рост интереса россиян к загородной недвижимости (земельным участкам, домам, дачам), который почти в 2 раза превысил прошлогодний показатель. Эксперты прогнозировали в течение ближайших двух месяцев (март–апрель) рост числа сделок в этом сегменте. Так и произошло. По итогам I квартала 2023 года покупательская активность выросла на 12-15% относительно IV квартала 2022 года, сообщает «Строительная газета».

Статистика подтверждается результатами исследования, проведенного аналитиками «Яндекс рекламы»: за два года количество поисковых запросов на тему покупки дома выросло на 40%, число запросов на приобретение дачи увеличилось на 19%. Каждый четвертый опрошенный рассматривает вариант покупки дачи, около половины из них планируют сделать это в ближайшие 1–3 года.

При этом предложение загородной недвижимости снижается. По данным «Лента.Ру», в марте текущего года на продажу было выставлено 267,3 тыс. объектов загородной недвижимости, что на 8% ниже показателя аналогичного периода 2022 года.

Уже по итогам этой весны участники рынка ожидают очередного рекорда роста спроса на загородную недвижимость, ссылаясь на показатели января 2023 и 2022 г. г. соответственно – доля сделок по приобретению загородной недвижимости в начале текущего года начала активно расти и к концу января достигла 19,1%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она составляла 16%. Весной–летом динамика спроса и количество сделок традиционно возрастают, отмечают «Известия».

Почему жилье за городом становится все более востребованным?

Интерес к загородной недвижимости начал расти в период пандемии коронавируса. Этому есть вполне объяснимые причины, многие из которых, впрочем, сохранились и после окончания коронакризиса. Основные из них:

возможность работы «на удаленке»;

лето за городом, особенно в собственном доме, рассматривается как альтернатива путешествиям, особенно в сегодняшней нестабильной геополитической ситуации;

горожане хотят быть ближе к природе, вести более экологичный образ жизни, жить рядом с лесами и водоемами;

дачная амнистия, программа льготной газификации для многих являются решающими факторами в пользу выбора загородного дома;

приобрести загородный дом или построить его зачастую дешевле, чем купить квартиру в мегаполисе;

собственное жилье дарит уверенность в комфорте и безопасности;

многие местности со статусом поселков располагаются неподалеку от городов, оснащены всей инфраструктурой;

правительство и банки поддерживают ИЖС льготными ипотечными программами.

Что говорит ВЦИОМ?

Согласно опросу, проведенному ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ, почти 70% россиян хотели бы жить в индивидуальном доме.

Более 23 млн семей хотели бы переехать в индивидуальное жилье. Они реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами.

Выбор в пользу индивидуального жилья чаще всего делают люди среднего возраста – 35–59 лет.

Первичка или вторичка?

В подмосковье покупатели проявляют большую активность на рынке вторичной загородной недвижимости, чем на рынке новостроек. Как рассказали в компании «Этажи», по сравнению с февралем–началом марта 2022 года в текущем году количество заявок на подбор лотов на вторичном рынке выросло почти на 40%. Это связано в том числе с нехваткой объектов на первичном рынке, ожидаемого выхода крупных застройщиков на него не произошло.

На первичном загородном рынке рост спроса сохраняется на уровне прошлогодних значений – 6-8%, однако ощущается нехватка качественного предложения. По данным ИНКОМ-Недвижимость, в настоящее время на загородной «первичке» представлено 608 проектов, за год их число увеличилось всего на 6%.

Почему так происходит? Большинство девелоперов в загородном сегменте заняли выжидательную позицию и практически не планируют вывода новых объектов на рынок. Эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие ситуации на рынке загородного жилья зависит именно от выхода на него крупных застройщиков со своими проектами.

Люди стали чаще рассматривать строительство жилья вместо покупки готового

Покупатели стали более заинтересованы земельными участками для дальнейшего строительства дома своими силами или с помощью подрядчиков, отмечает издание «Астерра». Количество таких сделок с загородными недвижимыми объектами составило 40% от общего числа.

Этому не противоречат и данные Росстата: в 2022 году был установлен новый рекорд – среди общего количества объектов жилой недвижимости, введенных в эксплуатацию в течение четырех месяцев, 63% пришлось на сегмент ИЖС. Тенденция обещает продолжиться и в 2023 году – люди желают построить дом мечты, полностью соответствующий требованиям и пожеланиям владельцев.

Согласно данным исследования «Яндекс Рекламы», наблюдается рост спроса к услугам в области строительных работ, ремонта и благоустройства. 44% пользователей для работ на участке или ремонта в доме планируют привлекать специалистов. Запросов про ландшафтный дизайн в поиске стало больше на 14%, а мастеров, которые могут помочь с мелкими работами по дому, ищут чаще на 13%.

Москва или регионы?

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край традиционно лидируют в списке регионов с наиболее востребованными земельными участками, готовым жильем. От роста спроса не отстают цены на землю и недвижимость.

Оптимальным решением может стать покупка загородной недвижимости или земельного участка в Тверской области. Она граничит с Московской, но цены на загородные объекты здесь значительно ниже.

Очевидно, что с ростом спроса растут и цены. Поэтому, если вы задумывались о приобретении земельного участка за городом или готового жилья, не стоит откладывать покупку.